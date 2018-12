: #UltimOra #Putin: il mondo sottovaluta la minaccia nucleare #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Putin: il mondo sottovaluta la minaccia nucleare #canale50 - Cyber_Feed : Breaking News #Putin: si sottovaluta rischio nucleare - TelevideoRai101 : Putin: si sottovaluta rischio nucleare -

"Il mondo stando il pericolo di una guerra".Così il presidente russo,, che sottolinea come lo "sfacelo" del sistema di deterrenza, acuito dalla decisione Usa di uscire dal trattato Inf (Forze nucleari a medio raggio) "aumenta l'incertezza". "Le armi della Russia servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l'Occidente non squittisca se noi reagiremo. Ma io confido che l'umanità avrà abbastanza buon senso per evitare il peggio", ha dichiarato.(Di giovedì 20 dicembre 2018)