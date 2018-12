it.sputniknews

: Putin esclude divieto circolazione del dollaro in Russia - sputnik_italia : Putin esclude divieto circolazione del dollaro in Russia - Frankf1842 : RT @sputnik_italia: #Putin esclude restaurazione del socialismo in Russia - Contropinione : RT @sputnik_italia: #Putin esclude restaurazione del socialismo in Russia -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Non c'è e non ci sarà nessunalladelamericano in, le limitazioni alle insegne dei tassi di cambio non sono legate a questo, ha detto il presidente russo Vladimir ...