New York | balza in avanti Wells Fargo

Carnival senza scampo a New York : Retrocede molto Carnival , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,67%. La tendenza ad una settimana di Carnival è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

New York : i venditori si accaniscono su Royal Caribbean Cruises : Retrocede molto la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,96%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...

New York : su di giri AIG : Protagonista il colosso assicurativo statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,56%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di AIG evidenzia un andamento più ...

New York : rally per Newfield Exploration : Brillante rialzo per Newfield Exploration , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%. Lo scenario su base settimanale di Newfield Exploration rileva un allentamento della curva ...

New York : General Electric - quotazioni alle stelle : Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che mostra una salita bruciante del 7,01% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

New York : vendite diffuse su Movado : Ribasso scomposto per la big statunitense degli orologi di lusso , che esibisce una perdita secca del 2,29% sui valori precedenti. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto al World Luxury Index ...

New York - ordina ostriche da 13 euro e trova una perla che ne vale quasi 2.000 : Rick Antosh è un uomo di 66 anni che durante una cena ha trovato una bella sorpresa all'interno del suo piatto. Il signore si trovava al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, un locale sito nel pieno centro di New York, più precisamente a Manhattan, quando ha deciso di ordinare un piatto di ostriche da 14,75 dollari (poco meno di 13 euro). Rick trova una perla all'interno di un'ostrica Il 66enne si trovava nel locale per una rimpatriata con ...

Il nostro Natale è nato a New York - non a Betlemme : Dopo la seconda guerra mondiale, quando l'America diventa il modello economico e culturale di tutto il mondo occidentale, il Natale a stelle e strisce entra un po' alla volta nelle case di tutto il ...

New York : andamento sostenuto per Ralph Lauren : Avanza la maison statunitense , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

New York : al centro degli acquisti Nektar Therapeutics : Grande giornata per Nektar Therapeutics , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,42%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

New York - È italiano il miglior virologo al mondo : I l miglior virologo dell'anno riconosciuto dall'International Association of Top Professionals , Iaotp, è l'italiano Giulio Filippo Tarro . Candidato al Nobel per la Medicina nel 2015, già allievo di ...

La Trump Foundation chiuderà - ha annunciato la procura di New York : Per avere compiuto illegalità «intenzionali e ripetute» e avere usato i suoi fondi per scopi diversi dalla beneficienza

New York : in acquisto Abercrombie & Fitch : Rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...

New York : accelera Toll Brothers : Grande giornata per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,72%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Toll Brothers ...