Natale | per i nutrizionisti si rischiano fino a 5 Kg in più | strategie per difendersi

meteoweb.eu

: 'Voci di Natale', lo speciale dal Libano con Il Volo, andrà in onda martedì 25 dicembre su Rai1 in seconda serata.… - GianGinoble : 'Voci di Natale', lo speciale dal Libano con Il Volo, andrà in onda martedì 25 dicembre su Rai1 in seconda serata.… - borghi_claudio : Stasera sarò a #Firenze per la cena di Natale della Lega Toscana - sscnapoli : Alla festa del settore giovanile, #Hamsik, @Lor_Insigne e #Allan hanno incontrato i nostri ragazzi per gli auguri d… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il rischio che pranzi e cene si trasformino in vere e proprie abbuffate è più che concreto. Ben un esperto su 4 (24%) tra, medici e psicologi coinvolti in un sondaggio, afferma che si possono facilmente accumulare in media 2 chili e, nella peggiore delle ipotesi, si può arrivare a pesarea 5 chili in più al termine delle festività (18%). Inoltre il 55% degli italiani mangia per lo più per noia e non aiutano le visite ad amici e parenti (34%). Come fare? La soluzione è più semplice di quello che si potrebbe immaginare. Una ricerca ha dimostrato come bere 2 bicchieri d’acqua prima di ogni pasto permette di arrivare prima al senso di sazietà e quindi di mangiare meno.E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it), condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 2.400 italiani – uomini e donne tra i 20 e i 55 anni ...