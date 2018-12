Napoli | i problemi di Meret anticipano il riscatto di Ospina

Sorteggi Europa League : Inter e Napoli senza problemi - alla Lazio serve l’impresa : Sono andati in scena i Sorteggi di Europa League, tre le squadre italiane in corsa: Inter, Napoli e Lazio. Accoppiamento sfortunato per la squadra biancoceleste, gli ultimi di Simone Inzaghi dovranno vedersela con il Siviglia, squadra di grande esperienza nella competizione ma anche protagonista fino al momento di una grande stagione. Il club spagnolo può contare sulle prestazioni di André Silva, autore fino al momento di una stagione ...

Senza sosta i problemi Intesa San Paolo : disagi per clienti Banco di Napoli il 24 novembre e cause : Da diverse ore si riscontrano non pochi problemi Intesa San Paolo, soprattutto da parte dei clienti del Banco di Napoli. La questione sta assumendo proporzioni più significative oggi 24 novembre, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo sarebbe esagerato parlare di down. Stando alle segnalazioni da parte di diversi utenti, in ogni caso, è possibile fare un primo punto della situazione sia sulla natura dell'anomalia, sia sulla ...

Chievo - problemi per Di Carlo : almeno due assenze contro il Napoli : Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il Chievo Verona di Di Carlo sarebbe alle prese con il problema infortuni. 'Dopo l'addio di Ventura tocca a Di Carlo. Birsa alle spalle di Meggiorini e Stepinski, mentre si è fermato di nuovo ...

Karnezis : 'Un onore essere a Napoli - mi ricorda la Grecia. In porta la squadra non avrà problemi' : Tra Koulibaly e Manolas? Koulibaly già dall'anno scorso è uno dei migliori al mondo, uno dei più forti che ho mai visto, può giocare in qualsiasi squadra, meno male che gioca con noi. Mi piace la ...

INFORTUNIO VERDI/ Ultime notizie : salta le partite con Psg e Roma? Problemi muscolari per la punta del Napoli : L'INFORTUNIO di VERDI, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Ancelotti innamorato di Napoli : 'Sto da Dio - non ho problemi' : Napoli - Tra calcio e filosofia di vita. Carlo Ancelotti ha riavvolto il nastro della sua carriera in occasione della presentazione a Napoli del libro di Alessandro Alciato 'Demoni'. 'Qui a Napoli sto ...

Napoli - bagno di folla per Ancelotti : «Qui sto da Dio - non ho problemi» : Serata di presentazione a Napoli per Carlo Ancelotti. L?allenatore azzurro è intervenuto alla prima napoletana del libro di Alessandro Alciato ?Demoni?. «Le luci della...