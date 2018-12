' Manovra | Parlamento umiliato' | Così Emma Bonino

Manovra - Bonino scuote il Senato : Parlamento attaccato e umiliato : Roma, 20 dic., askanews, - 'Il più grave attacco alla nostra democrazia' con 'il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all'irrilevanza'. Emma Bonino scuote l'aula del Senato con un intervento ...

Juncker all'Italia : nessuna procedura solo se il Parlamento approverà le modifiche alla Manovra : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Prendiamo ...

Manovra - il negoziato sulla procedura di infrazione blocca il parlamento : votazioni fino a Capodanno : Il premier Conte riferirà alle 12 in aula del Senato sull'esito della trattativa con Bruxelles: spetta al collegio dei...

Manovra : fase finale negoziato con Ue - Parlamento in stand-by : Roma, 17 dic., askanews, - Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl ...

Manovra - nuovo rinvio in Parlamento Ecotassa su suv e auto potenti : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Manovra - nuovo rinvio in Parlamento. Ecotassa su suv e auto potenti : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...

Sulla Manovra è stallo in Parlamento : esame in Aula solo da venerdì : L’Aula del Senato può attendere. Almeno fino a venerdì. Così hanno deciso i capigruppo della Commissione Bilancio di Palazzo Madama dopo che di prima mattina, all’indomani dell’accordo...

Manovra : Conte riferisce in Parlamento - domani il vertice con Juncker : Continua la trattativa Roma-Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega e M5s confermano, comunque, i due provvedimenti cardini: quota 100 e Reddito di cittadinanza -

Nadia Toffa "Noi lavoriamo e il Parlamento è vuoto"/ Ma è una gaffe : la Camera oggi ha approvato la Manovra - IlSussidiario.net : Nadia Toffa "Noi lavoriamo e il Parlamento è vuoto". Ma è una gaffe: la Camera oggi ha approvato la manovra. Ultime notizie

Manovra - Maria Elena Boschi : “Sarà l’ultima di questo governo - Parlamento mai umiliato così tanto” : La deputata del Pd Maria Elena Boschi interviene in Aula alla Camera e attacca la maggioranza sulla legge di Bilancio: "questo Parlamento non era mai stato così umiliato, stiamo discutendo una legge di Bilancio che non c’è. Avete rivendicato che questa è stata la prima legge di Bilancio del cambiamento. È talmente disastrosa che io sono sicura che sarà anche l’ultima legge di Bilancio del governo del cambiamento".Continua a leggere

Manovra - Tria in Parlamento : "Ma non mi fate domande" : 'Imbarazzante'. 'Contraddittorio'. 'Una pantomima'. Fino al corrosivo 'ha mandato Maurizio Crozza'. Roma, 4 dicembre 2018, Camera dei deputati. Mancano venti giorni a Natale e la legge di bilancio per ...

Germania - Parlamento approva Manovra che aumenta la spesa ma non fa debiti : Una Manovra che aumenta le risorse ma non crea debito? Esiste e porta il marchio del Governo Merkel. Il Parlamento tedesco ha approvato con 366 voti favorevoli, 284 contrari e nessun astenuto il ...