«Licenziamenti per colpa di Atac» | i creditori raccontano il loro calvario

Da Copenhagen Licenziamenti shock in tutto il mondo. ISS lascia per strada 100.000 dipendenti dopo tonfo titolo : Tra le principali società del mondo attive nel settore, ISS ha deciso di licenziare 100.000 suoi dipendenti e di uscire da 13 paesi, identificati come i suoi mercati meno redditizi.

Daybreak Studios : nuova ondata di Licenziamenti per lo studio di H1Z1 : Come riporta VG247.com, è avvenuta una nuova ondata di licenziamenti presso lo sviluppatore di H1Z1, Daybreak studios.Daybreak studios ha licenziato tra i 60-70 dipendenti nel tentativo di "ottimizzare la sua struttura" e riallineare le risorse. Il numero di dipendenti interessati deve ancora essere confermato dalla società.Questo è il secondo "turno" di licenziamenti che si svolgeranno in azienda quest'anno. In aprile, è stato annunciato un ...

Casinò Saint-Vincent - depositato al tribunale di Aosta l'atto per i Licenziamenti - AostaOggi.IT : Previsto un taglio di circa 170 dipendenti tra casa da gioco e comparto alberghiero Aosta. E' stata consegnata oggi in ...

Licenziamenti nel turismo nella zona di Taormina : ressa al centro per l'impiego : Si tratta di 2,5 milioni di euro per gli spettacoli del 2018 ma le strutture hanno già chiuso, l'obiettivo era di allungare la stagione ma bisognava farlo prima e pianificare con gli albergatori e ...

Editoria - Reuters annuncia 16 Licenziamenti in Italia. Giornalisti in sciopero : “Incomprensibile - conti in utile” : I Giornalisti di Reuters Italia sono in sciopero oggi e domani contro la decisione del gruppo di licenziare 16 colleghi nonostante i conti siano in utile. L’assemblea ha affidato alla rappresentanza sindacale un pacchetto di cinque giorni di astensione dal lavoro. “L’assemblea dei Giornalisti di Reuters Italia respinge come inaccettabile l’annunciato avvio da parte di Reuters News &Media Italia di una procedura di ...

Chiude la Pernigotti a Novi Ligure - annunciati 100 Licenziamenti : Torino, 7 nov., askanews, - Chiude la fabbrica del cioccolato Pernigotti a Novi Ligure, Alessandria,. Lo ha comunicato la proprietà turca, i fratelli Toksoz, ai sindacati. Una doccia fredda per i 100 ...

Pernigotti chiude - cioccolatini addio : 100 Licenziamenti : 'Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia', ha concluso Crocco. Decisa la reazione del segretario Flai Cgil Marco Malpassi che ha ...

Ponte Morandi - l'ora dei Licenziamenti : sei operai da dicembre senza lavoro : Non solo morti e feriti e non solo sfollati. Adesso, per colpa del Ponte Morandi, ci sono anche quelli che hanno perso il lavoro. I primi sono sei dipendenti delle Autodemolizioni Lamparelli di via ...