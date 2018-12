Il partito del Quirinale porta a casa la manovra senza multe I vicepremier lasciano la

Michele Anzaldi (Pd) - membro della vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma quale censura - giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

India - nato partito nazionale delle donne : “Tra prime battaglie guerra alle molestie” : È nato martedì 18 dicembre, a Delhi, il National Women Party, il primo partito Indiano interamente femminile. Fondato dalla dottoressa militante dei diritti civili, la 36enne Shweta Shetty, la formazione politica è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Ispiratosi al vecchio partito statunitense delle suffragette, il partito ha come obiettivo: dare voce e spazio a tutte le donne, soprattutto a quelle meno privilegiate. Accanto a ...

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - Dagospia e il retroscena sul 'partito del Quirinale' : 'Finalmente...' : Il virgolettato di Dagospia è attribuito a Sergio Mattarella , o perlomeno a fonti del Quirinale: 'Finalmente a Palazzo Chigi abbiamo un premier che ha trovato un suo spazio di manovra politica'. Il passaggio è clamoroso, perché sarebbe successivo alla trattativa sulla manovra che ha visto Giuseppe Conte piegare la resistenza di Matteo Salvini e Luigi Di Maio , come auspicato in ...

Renzo Arbore : "Cerco il partito dell'affidabilità - quello che ti vende l'auto usata giusta" : "Cero il partito dell'affidabilità, quello che ti vende l'auto usata giusta". Parola di Renzo Arbore, che in una lunga intervista a La Verità, parla anche di politica. In quella di oggi fatica a riconoscersi.Sto a guardare, ma fatico a vedere personalità che possano avvicinarsi al mio punto di vista da artista. Poi sono lincolniano... Mi piacerebbe trovare qualcuno che dice qualcosa che va contro i suoi interessi.Sulle sue ...

Quel partito dei cattolici e le grandi manovre di Chiesa e vescovi che irritano i fedeli : Semplice nostalgia della Democrazia Cristiana o tentativo di fermare la Lega di Matteo Salvini? Forse un po' di tutte e due, fatto sta che da alcune settimane si riparla con insistenza di un prossimo "partito dei cattolici". E la cosa più significativa è che la direzione viene tracciata dai vescovi. Il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, ne aveva già parlato poco dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. Allora aveva ...

Brexit - cresce il partito a favore del secondo referendum : Dietro le quinte sono già state avviate trattative tra deputati di diversi schieramenti, uniti dalla determinazione di evitare un 'no deal' che sarebbe devastante per l'economia. L'idea della Rudd, ...

Renzi : il tema di un altro partito non è all'ordine del giorno : Roma, 15 dic., askanews, - 'Se dicessi per chi voto, entrerei a piedi uniti nel congresso. Non lo farò. Vinca il migliore'. L'ex segretario del Pd ha parlato in questi termini della competizione ...

Viva il partito della realtà : Per lo sviluppo dell'auto elettrica "le tasse non servono più, servirebbe invece semplificare la diffusione delle nuove tecnologie". E gli incentivi all'acquisto? "Neppure quelli. Non sono affatto ...

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò alle primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Il partito dell’anti pasta : Cosa hanno bevuto? “Una bottiglia di vino rosso… ma in cinque”. E cosa hanno mangiato? “Hanno mangiato poco”, ha risposto il proprietario dell’Arancio d’oro, ristorante a due passi da Palazzo Chigi, mettendo le mani avanti, con saggia cautela, ché mangiare è già forse un indizio d’immoralità sospett

"Il Pd torni un partito con un leader - non del leader" : "Il tema del congresso per me è semplice: offrire un'alternativa a questo Paese rispetto a chi ha vinto le elezioni. Credo che se il Pd cambia possa ricandidarsi ad essere il principale antagonista a questo governo. E cambiare significa tre cose: offrire e costruire una nuova piattaforma economica e sociale che io chiamo l'economia giusta; mettere in campo subito un'altra idea dell'Europa, non picconarla come fa la Lega ma costruire l' ...

Pd - caos in Sicilia : primarie con Farone unico candidato. Piccione si ritira : “Elezioni fondative del partito di Renzi” : Gli elettori del partito democratico in Sicilia potranno votare un unico candidato alla segreteria del Pd: il renziano Davide Faraone. Sull’isola, tanto per cambiare, il partito è precipitato nel caos nelle ultime ore con il ritiro dell’altra pretendente alla segreteria regionale: Teresa Piccione, esponente dell’area che fa capo a Nicola Zingaretti, ma appoggiata anche da Enrico Franceschini e Andrea Orlando. Il ritiro di ...

Oggi la prima ministra britannica Theresa May dovrà affrontare un voto di sfiducia all’interno del partito Conservatore : Il primo ministro e leader del Partito Conservatore britannico Theresa May dovrà affrontare Oggi un voto di sfiducia interno al suo Partito. May è da tempo in difficoltà a causa dei complicati negoziati su Brexit. Di recente ha raggiunto un

SALVINI E LE IMPRESE/ I 12 caffè per riconquistare il partito del Pil : SALVINI incontra le associazioni imprenditoriali che hanno manifestato lunedì a Torino. Una svolta importante e significativa per la Lega