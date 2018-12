: Breaking News #Cronista Der Spiegel inventava notizie - Cyber_Feed : Breaking News #Cronista Der Spiegel inventava notizie - TelevideoRai101 : Cronista Der Spiegel inventava notizie -

Derha cacciato uno dei suoi giornalisti di punta, il pluripremiato Class Relotius: "per anni le sue storie sono state falsificate e i protagonisti inventati". Il settimanale tedesco, in un lungo editoriale,ha chiesto scusa ai lettori, dicendosi scioccato. Relotius, 33 anni, ha ammesso la truffa dopo essere stato 'braccato' da un collega, Juan Moreno.Relotius che si è dimesso lavorava per Der Spiegal da 7 anni e si era aggiudicato diversi premi il giornalismo investigativo, compreso il premio il "Reporter dell'anno".(Di giovedì 20 dicembre 2018)