' Coprifuoco per i migranti in tutta Italia' | così Salvini

Europa League – Incidenti a Roma - Coprifuoco per i milanisti ad Atene : il calcio è diventato guerriglia urbana : Europa League , Lazio e Milan giocheranno questa sera contro Eintracht ed Olympiacos, nel frattempo i soliti scontri vanno in scena Quest’oggi, dopo la due giorni di Champions, spazio alle gare di Europa League . Lazio e Milan saranno impegnate rispettivamente all’Olimpico contro l’Eintracht di Francoforte e ad Atene contro l’Olympiacos. In entrambi i casi le ore che precedono l’incontro sono state condizionate ...

Carta di identità per giocare online e Coprifuoco alle 21 - la formula cinese contro la dipendenza dei minori dai videogiochi : “Favorisca i documenti!” Non siete a un posto di blocco, ma davanti al computer, e vorreste solo farvi una partita a League of Legends. Il fatto è che se foste in Cina, per usare i videogame a breve dovreste presentare la Carta d’identità. Il documento è indispensabile per accertare l’età del giocatore e applicare tutte le limitazioni del caso: chi ha meno di 12 anni potrà giocare solo 1 ora al giorno, e in ogni caso il ...