Brexit | Bruxelles corre ai ripari e presenta un piano di emergenza

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Brexit e Gilet gialli in aiuto all’Italia : Manovra, c’è l’accordo Roma-Bruxelles. Accordo chiuso fra Italia e Unione europea sulla legge di Bilancio. Secondo il Mef si tratta di un “accordo tecnico” che sarà passato ora “al vaglio dei commissari”. Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale che si conservi anche nell’ultimo tratto del negoziato, tenuto conto che, al momento, ci sono state ...

May ai Comuni : "Il voto sulla Brexit dal 14 gennaio" - Bruxelles prepara misure per il no deal : I Comuni voteranno sull'intesa per la Brexit, negoziata da Theresa May a Bruxelles, a partire dal 14 gennaio. La premier britannica lo ha annunciato nel discorso in cui ha riferito sugli esiti dell'ultimo vertice Ue. Il dibattito sulla questione riprenderà il 7 gennaio.Il capo dell'opposizione, Jeremy Corbyn, aveva minacciato una mozione di sfiducia se May non avesse precisato la data del voto. Corbyn ha accusato la premier di aver ...

May e il salvagente di Bruxelles. Spunta il "codicillo" salva-Brexit : Insolitamente sorridente, come non la si vedeva da tempo, Theresa May è arrivata ieri a Bruxelles dopo essere scampata alla ghigliottina del voto di sfiducia dei deputati conservatori il giorno precedente a Londra e dopo essere volata in mattinata a Dublino per incontrare il premier irlandese Leo Varadkar, che ancora spera nella revoca o nella sospensione della Brexit. Anche quest'anno la premier inglese mangerà il Christmas pudding, arriverà a ...

Accordo sulla Brexit - May cerca aiuto a Bruxelles

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento. Obiettivo : trattare ancora con Bruxelles : L'annuncio della premier britannica: "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo". Il voto era inizialmente in programma per domani sera. Tusk convoca il vertice per giovedì: "Non rinegoziamo accordo, ma pronti a facilitare la ratifica di Londra".Continua a leggere

La Brexit spaventa i cittadini Ue Su il consenso verso Bruxelles : Il 68% dei cittadini europei ritiene che l’appartenenza all’Unione sia positiva. E' questo il dato rilevato dal Eurobarometro attraverso interviste telefoniche di oltre 26mila persone in tutta Europa. Una percentuale in crescita Segui su affaritaliani.it

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento | Lo scopo : trattare ancora con Bruxelles : Theresa May, con un discorso non programmato a Westmister, ha rinviato il voto del Parlamento sulla Brexit previsto per martedì. L'obiettivo è rinegoziare il capitolo dell’accordo raggiunto con Bruxelles sull'uscita dall'Ue che riguarda il backstop, la clausola di salvaguardia sul confine irlandese.

Sì di Bruxelles alla Brexit. Adesso May deve domare la fronda dei conservatori : I leader approvano l’accordo, il 10 dicembre voto decisivo a Westminster. La premier: «Avanti uniti», ma dal partito si sfilano in 91. Laburisti per il no

Brexit - Bruxelles ci vende un funerale come se fosse un matrimonio : L'accordo di partenariato tra Uk e Ue che ha appena visto la luce è una buona notizia, ma non sufficiente a mitigare il disastro compiuto in questi ultimi anni.L'Europa è oggi una creatura politica inguardabile (come risulta evidente dal fatto che nessuno vuole più entrarci una sola adesione, la Croazia, negli ultimi dieci anni), con squilibri fortissimi in favore della finanza e del sistema bancario e scarsa o nulla ...

Brexit - vertice dell'Ue a Bruxelles : ufficializzato l'accordo - La guida : ... «Questa è la conclusione di due anni di duro lavoro» che hanno permesso di «raggiungere il nostro obiettivo, quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo abbiamo». ...

