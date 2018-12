Borsa | New York scivola | Dow Jones scivola ai minimi da 14 mesi

Borsa : affonda New York - Dj -3 - 10% : ANSA, - ROMA, 4 DIC - A picco la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde il 3,10%, il Nasdaq Composite il 3,6% e lo S&P 500 il 2,70%. 4 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Avvio negativo per la Borsa di New York : I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso , dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'...

Seduta positiva alla Borsa di New York : 22.29 Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,44% a 24.748,90 punti. Indice Nasdaq quasi invariato (+0,01%), mentre lo S&P mette a segno un progresso dello 0,33%. Sul fronte dei cambi euro scambiato a a 1,1296 dollari subito dopo la chiusura di Wall Street, in calo dello 0,27% rispetto al valore della vigilia.

New York : giornata nera in Borsa per Tiffany : Aggressivo avvitamento per la gioielleria americana , che tratta in perdita del 4,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Prudente la Borsa di New York : Si muove con cautela la Borsa di Wall Street. Il Dow Jones , mostra una variazione pari a -0,2% mentre, al contrario, lieve aumento per lo S&P-500 , che si porta a 2.707,03 punti. In frazionale ...

La Borsa di New York attende esito elezioni midterm : Lieve aumento per la borsa di Wall Street nel giorno delle elezioni midterm . L'indice Dow Jones sale dello 0,56% a 25.603,12 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 che procede a piccoli passi, ...

Avvio positivo per la Borsa di New York : Dopo la chiusura negativa registrata lo scorso venerdì 2 novembre, Wall Street riapre i battenti facendo segnare variazioni lievemente positive . Oggi, 5 novembre, ripartono ufficialmente le sanzioni ...

Giornata di guadagni per la Borsa di New York : Giornata di guadagni per la borsa di New York , con il Dow Jones , che mostra una plusvalenza dello 0,84%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso. Sulla stessa linea l'...

Segno positivo per la Borsa di New York : Partenza positiva per la borsa americana , dopo la buona chiusura della vigilia e in attesa delle trimestrali di Apple e Starbucks che verranno diffuse a mercati chiusi. In avvio l'indice Dow Jones ...

Il New York Times vola in Borsa - spinto dal boom degli abbonamenti digitali : Il titolo New York Times vola di oltre il 27% nel pre-mercato e si prepara ad aprire sui massimi di 13 anni. E' l'effetto dei conti del gruppo editoriale, con ricavi da abbonamento pari a quasi due terzi del totale e una ripresa delle inserzioni pubblicitarie, specialmente digitali. Nel terzo trimestre del 2018 l'azienda editoriale ha registrato utili netti attribuibili ai soci per 25 milioni di dollari, o 15 centesimi per azione, in calo del ...

Pioggia di acquisti sulla Borsa di New York : Sul fronte macroeconomico, a ottobre, gli statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia , sorprendendo gli analisti. Continuano a crescere i prezzi delle case statunitensi , anche se a ...

New York : giornata nera in Borsa per Toll Brothers : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,78% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury ...

La Borsa di New York apre all'insegna degli acquisti : Avvio di giornata con giusta intonazione per la Borsa di New York , con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,80%, sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500 che sale dello 0,77%...

Astaldi corre in Borsa. Pietro Salini definisce "chiacchiere" news su "abboccamento" : Resta in primo piano la questione del salvataggio di Astaldi , in crisi ed in attesa di un ipotetico acquirente. Fra gli interessati c'è anche Salini Impregilo , che qualche giorno fa ha confermato di ...