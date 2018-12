Beppe Sala diventa attore per Il Milanese imbruttito

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Beppe Sala alla Scala : 'Attila non è metafora del Paese perché governò a lungo' : Beppe Sala, sindaco di Milano, liquida i commenti che vedono lo spettacolo in scena alla prima della Scala come una metafora politica dell'Italia. alla prima scaligera anche il Presidente della ...

Beppe Sala ci ricorda che a Milano la domenica se và a lauraa : di Christian di Feo Beppe Sala: “Le chiusure domenicali le facessero ad Avellino, qui a Milano non ci rompano le palle“. 10 novembre 2018: la Lega, guidata dal nuovo leader Sala, riconquista palazzo Marino. Scherzi a parte, per il sindaco meneghino è giusto tutto quanto sta accadendo da anni sul tema liberalizzazioni. A Milano più che ad Avellino. Al Nord più che al Sud. È giusto che i centri commerciali siano aperti nelle ...

Beppe Sala non vuole che si “rompano le palle” a Milano - sulle aperture domenicali : «Se la vogliono fare in provincia di Avellino la facciano», ha detto, perché nella sua città sarebbe «contro il senso comune»

Clima - lo sfogo di Beppe Sala : "Adesso basta - la questione deve essere primaria in un paese serio" : Il sindaco di Milano su Facebook: "Non c'è tema che mi stia più a cuore, ora le città devono passare dalle parole ai fatti"

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino