“Sponsor scommesse? Divieto già da gennaio” | il mondo del calcio dovrà adeguarsi

sportfair

: @makkox No, no, non è un falso ricordo: giggetto l'aveva affermato verso aprile/maggio, invece i siti di scommesse… - Stupormundi66 : @makkox No, no, non è un falso ricordo: giggetto l'aveva affermato verso aprile/maggio, invece i siti di scommesse… - HCE__ : RT @SusannaMarce: Il mondo del calcio, e dello sport in generale, tira un sospiro di sollievo. Almeno fino alla fine di questo campionato.… - SusannaMarce : Il mondo del calcio, e dello sport in generale, tira un sospiro di sollievo. Almeno fino alla fine di questo campio… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sponsor? Arrivano le restrizioni per i club calcistici a partire dal prossimo mese di gennaio “Sponsor? Rimane quanto previsto dal decreto dignità, quindi con ildella pubblicità del gioco d’azzardo, già a gennaio. Non ci sono slittamenti“. Lo ha detto il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Simone Valente all’Adnkronos in riferimento aldi sponsorizzazione da parte dei bookmaker. (Riz/AdnKronos)L'articolo “Sponsorgià da gennaio”, ildelSPORTFAIR.