PUBG Mobile vince su Fortnite | ha più giocatori di tutte le versioni messe assieme

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)è i gioco più famoso del momento: è ovunque, sule console, su PC, su Nintendo Switch. Diamine, è addirittura in YouTube Rewind, ci sono riferimenti ovunque. Peccato che praticamente è stato superato, almeno per quanto riguarda il numero dei, da.Secondo gli ultimi dati raccolti da The Verge e dai giornalisti economici di Bloomberg, la versionedel Battle Royale di Bluehole ha più di 30 milioni di utenti attivi al giorno e in generale 200 milioni di utenti. Ancheha 30 milioni di utenti al giorno, ma riferiti ale piattaformedove è presente.Questo ultimo rilevamento statistico arriva fino alla fine di novembre, ma gli analisti del settore stimano una futura crescita di, data la continua vendita di dispositivi in Paesi come Cina, India, Indonesia e Vietnam. I ricavi generati dalle ...