Padalino a Foggia | parla Nember | ' Abbiamo avuto diversi colloqui | ma adesso è lui l' uomo

: CALCIO – FOGGIA – PASQUALE PADALINO NUOVO ALLENATORE - princigallomich : CALCIO – FOGGIA – PASQUALE PADALINO NUOVO ALLENATORE - FansCalcio : Dopo diversi giorni di attesa, adesso è finalmente arrivata l'ufficialità che mancava: Pasquale Padalino è il nuovo… - FansCalcio : Serie B, Foggia: Pasquale Padalino è ufficialmente il nuovo allenatore -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Attendere un istante: stiamo caricando il video... Parte con un ringraziamento a Grassadonia, tecnico 'che ha accettato una sfida a luglio quando ci davano retrocessi in C. Non è andata come ci ...