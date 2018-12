Milan | Higuain diventa un caso | a secco di gol da due mesi

Milan - Gattuso alle prese col caso Higuain : non segna da due mesi : MilanO - Prima della fine del 2018, cioè dell'inizio del mercato che una volta si chiamava di riparazione e che in effetti nel caso specifico deve riparare più di qualcosa, al Milan restano solo 3 ...

Milan - no Pipita no Champions : Higuain a secco da ottobre - rossoneri senza vittorie : Cosa succede a Gonzalo Higuain ? Dopo il deludente pareggio del Milan sul campo del Bologna, la settima partita consecutiva senza reti per l'attaccante argentino, la domanda sta tormentando i tifosi ...

Milan - Higuain adesso è un caso : non segna da due mesi e resta nervoso : Nel gelo di Bologna, ieri sera, è rimasto congelato anche Gonzalo Higuain: come racconta Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola oggi, il digiuno del Pipita si è allungato a sette gare tra ...

Bologna-Milan 0-0 : Bakayoko espulso - Higuain impalpabile : LEGGI QUI IL TABELLINO DELLA GARA Inzaghi era costretto alla vittoria per mantenere il posto, Rino no ma aveva altrettanto da perdere: senza una riscossa immediata dopo Atene sarebbe andato incontro ...

Milan - Romagnoli : 'Potevamo fare meglio in attacco. Higuaìn? Colpa di tutti' : NEWS Milan Intervenuto a fine match, Alessio Romagnoli , ai microfoni di Sky Sport , ha commentato Bologna Milan . Il capitano è rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop e ha fatto una buona prestazione. Il difensore però non è contento della prestazione generale della ...

Milan - Higuain : 'Devo stare più tranquillo. Le voci sul futuro? Da tredici anni sento le stesse cose...' : Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Milan: 'Speriamo in una partita importante, il calcio è questo. Facendo una bella partita si può tornare in una bella posizione, speriamo. I gol sono quello che devo fare, per ...

Milan - riecco FantaSuso : i rossoneri e Higuain gli chiedono assist : Magari, se ci fosse Suso in Grecia non sarebbe finita in tragedia. Mai come contro l'Olympiacos si era notata la sua assenza nel Milan. La partita di Atene, oltre all'esclusione dall'Europa, ha emesso ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Milan - Higuain digiuna - il club paga : 2 - 5 milioni a gol. Vale il riscatto? : Non era mai successo che sotto Natale Higuain avesse scartato così pochi regali: a Napoli arrivò a metà dicembre con 8 gol segnati al primo anno, 7 al secondo e 14 al terzo. Alla Juve si avvicinò alle ...

Milan - Gattuso 'Higuain deluso'/ Domani trasferta a Bologna : 'Atene la nostra cicatrice' : Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan, svelando anche i sentimenti di Gonzalo Higuain: 'E' deluso' poi su Ibra...

Bologna-Milan Gattuso in conferenza : “Higuain è deluso. Atene la nostra cicatrice” : conferenza Gattuso – Il Milan torna in campo in campionato dopo la mazzata di Atene con l’eliminazione in Europa League che l’ha costretta ad osservare da spettatore i sorteggi di oggi a Nyon. Il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso nella consueta conferenza stampa di presentazione al match di domani contro il Bologna la definisce una […] L'articolo Bologna-Milan Gattuso in conferenza: “Higuain è deluso. Atene la ...

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Milan - Gattuso rivive l’incubo di Atene : “i miei piangevano nello spogliatoio” - poi la strigliata ad Higuain : Milan, Rino Gattuso è tornato sulla gara di Atene che ha estromesso i rossoneri dall’Europa League, un incontro che lascerà il segno “Fa rabbia uscire in quel modo dall’Europa League, perché avevamo il match in mano. Abbiamo regalato una partita, dormendo completamente in certi episodi. È vero, c’è stato qualche errore arbitrale ma nel calcio succede e non dobbiamo attaccarci a queste cose. Serve che stiamo svegli, ...

Milan - la clamorosa cifra spesa per ogni gol di Higuain : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan al momento continua a ritenere complicato il riscatto di Gonzalo Higuain dalla Juventus a fine stagione. Il prestito è costato 18 milioni, ovvero fin qui 2,5 milioni per ogni gol: ...