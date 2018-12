L' accordo Italia-Ue e i mercati Ora lo spread può calare a 200

DIETRO L'accordo ITALIA-UE/ La pace "lettiana" di Salvini rovina i piani di Berlusconi - e Renzi - : Ieri sera è stato raggiunto, in via informale, L'ACCORDO tra il governo e la commissione europea sulla manovra economica. Oggi Conte riferirà in Senato.

Manovra - il Mef : «C’è accordo Italia-Ue» Ma Palazzo Chigi frena : «Prudenza» : Conclusa positivamente la trattativa di Conte con Juncker. Tra le novità nel testo: interessi triplicati per tasse pagate in ritardo, taglio delle pensioni sopra 100mila euro, bonus per rottamazione auto e acquisto di veicoli ecologici, addio al Totocalcio

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaLa portavoce Ue : "Tutte le opzioni sono aperte" : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Moavero: "Siamo più vicini". Salvini: "Fatto il possibile"

