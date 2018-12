Il Ristorante degli Chef | Valter Di Cecco è il vincitore

Il Ristorante degli Chef - la finale in diretta : vince Valter : [live_placement] Il Ristorante degli Chef, anticipazioni ultima puntata Chiusura a dir poco anomala per Il Ristorante degli Chef - e per qualsiasi talent, in generale - visto che trasmette in una sola serata fiume semifinale e finale, per terminare il tutto con una settimana di anticipo. L'ultimo appuntamento con Il Ristorante degli Chef, quindi, va in onda stasera, martedì 18 dicembre, su Rai 2 dalle 21.20 fin quasi alle 2 di notte.prosegui ...

Il vincitore de Il Ristorante degli Chef eletto alla presenza del cast del Paradiso delle Signore : anticipazioni 18 dicembre : Chi sarà il vincitore de Il Ristorante degli Chef? Questa è la domanda alla quale troveranno risposta i fan del programma di Rai2 che oggi, dalle 21.20 circa, si ritroveranno a gustare, è il caso di dirlo, la cavalcata finale. Lo speciale appuntamento con il finale della prima edizione italiana è previsto per oggi, martedì 18 dicembre, a pochi giorni dalla semifinale che ha visto l'eliminazione dell'amato Matteo con tanto di polemica sui ...

Laura Franchini - chi è?/ 'La passione per la cucina è nata dopo un incidente' - Il Ristorante degli chef - : Laura Franchini in finale a 'Il ristorante degli chef': la concorrente toscana e la sua passione per la cucina, nata dopo un incidente.

Viviana Spagnuolo - chi è?/ 'Non chiamatemi chef - solo solo una spentolatrice' - Il Ristorante degli chef - : Viviana Spagnuolo, finalista de Il ristorante degli chef: l'amore per la cucina e la grande bravura nell'abbinare ingredienti assurdi.

Programmi TV di stasera - martedì 11 dicembre 2018. Patrizia Rossetti - Maria Teresa Ruta e Marisa Laurito clienti de «Il Ristorante degli Chef» : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta a Il Ristorante degli Chef Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale - 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le Scarpe: Con l’aiuto del fratello, Lila progetta un paio di scarpe moderne, ma il padre non sembra affatto disposto a darle fiducia. Intanto Marcello, perdutamente innamorato di lei, chiede la sua ...

IL Ristorante degli CHEF/ Non va in onda : su Rai 2 speciale sulla sparatoria a Strasburgo : Il RISTORANTE DEGLI CHEF, diretta ed eliminato quarta puntata 11 dicembre: ospite d'eccezione della serata lo CHEF olimpico Tino Vettorello.