Il drone da soccorso che piega le ali come gli uccelli e cerca le persone scomparse nelle

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) È ispirato agli, cheno le ali a mezz’aria per attraversare passaggi stretti, ilda protezione civile creato dai ritori dell’Università svizzera di Zurigo. Questo quadricottero, in grado anche di trasportare oggetti, può assumere diverse configurazioni e adattarsi all’ambiente circostante senza perdere la stabilità del volo.Del gruppo di lavoro fanno parte scienziati del dipartimento di Robotica e Percezione dell’Università di Zurigo e del Laboratorio di sistemi intelligenti dell’Ecole polytechnique fédérale di Losanna e la riè stata finanziata dalla Fondazione svizzera per la Scienza.Ilè dotato anche di sensori in grado di rilevare il calore corporeo e può essere guidato dai soccorritori che agiscono in un’area in cui c’è stato un terremoto o un altro disastro. Il quadricottero si comprime per passare ...