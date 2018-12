Gli zampognari

romadailynews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Con l’avvicinarsi del Natale, nel periodo della novena, iniziano a presentarsi gli. Sono una delle caratteristiche del Natale italiano, in special modo nelle regioni del centro sud Italia. L’atmosfera del Natale nell’immaginario popolare italiano è accompagnata dal suono delle zampogne e delle ciaramelle come dimostrano le classiche poesie natalizie come la poesia “le ciaramelle” di G. Pascoli oppure “gli” di G. Rodari. Lo zampognaro suona sempre accompagnato dal suonatore di Ciaramella, insieme contribuiscono a creare quel suono caratteristico. Lo zampognaro è una figura pastorale che si perde nella storia e si ammanta di un mistico romanticismo. Un pastore errante, un musico della transumanza che contempla i cieli stellati, un filosofo silenzioso. Lo strumento musicale utilizzato dai pastori ha, comunque, un utilizzo pratico:quello di chiamare a raccolta le ...