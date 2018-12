Destiny 2 | una nuova cutscene fa risorgere uno dei personaggi e sconvolge la trama del

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il DLC I Rinnegati ha segnato una svolta dai toni oscuri per ladi2, con i fan che hanno dovuto salutare uno deipiù amati dell'universo di, Cayde-6.L'intero comparto narrativo del gioco è sembrato molto più curato dall'arrivo dell'espansione, anche se in molti hanno evidenziato come il nuovo DLC Armeria Nera fosse numerose spanne al di sotto de I Rinnegati, almeno considerando il livello della storia raccontata dall'espansione. Come riporta Gamespot, sembra però che Bungie non abbia rinunciato del tutto a condire le attività settimanali dei giocatori con importanti colpi di scena, come testimonia la breveche gli sviluppatori hanno inserito alla fine di una delle numerose missioni settimanali del gioco.La sequenza può essere sbloccata completando l'attività "Passaggio tra i Mondi" di Petra Venj nel Pozzo Cieco della Città Sognante, ...