Calcio e Tv | Tiki Taka potrebbe chiudere i battenti

Buffon a Tiki Taka : “Milan di Gattuso spot incredibile per il Calcio” : In collegamento con gli studi di Tiki Taka, il programma calcistico di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo, Gigi Buffon ha toccato tanti argomenti, tra cui anche quello del Milan del suo grande amico ed ex compagno di Nazionale Rino Gattuso, con cui condivide il magico campionato del mondo del 2006. L’ex capitano della Juve ha elogiato l’allenatore rossonero, affermando che “sta sorprendendo tutti” e che “il ...