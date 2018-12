Bordoni | non necessario intervento esercito se ci fosse piano per strade

Bordoni : padre Ernesto non deve essere lasciato solo : Roma – “La mia vicinanza e sostegno a padre Ernesto parroco di Santa Maria Liberatrice nel quartiere Testaccio. Ha infatti subito minacce ed intimidazioni dai rom che davano per scontato che avrebbe elargito loro sempre i soldi delle elemosine. Il padre ha esposto denuncia ma potra’ contare anche sulla vicinanza dei suoi parrocchiani ben decisi a difenderlo”. “Non e’ ammissibile che l’accoglienza e ...

Arbitro aggredito nel Lazio - Bordoni : “Episodio da condannare - ma non tutte le società sono uguali” : Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, ha detto la sua in merito all’aggressione subita dal giovane fischietto romano su un campo della Promozione laziale: “Quello che è accaduto due giorni fa al direttore di gara durante la partita di promozione a Roma, Riccardo Bernardini, è un gesto da condannare in assoluto. Quello che sarebbe da evitare è la sanzione a tutte le società di ...

Bordoni : Villa Borghese offre immagine di Roma che non vogliamo vedere : Roma – “Villa Borghese, il cuore verde di Roma, un posto adorato dai Romani e meta di migliaia di turisti, e’ oggi ridotto ad una pattumiera a cielo aperto. Carta, plastica, rifiuti organici di ogni genere sparpagliati ovunque per offrire un’immagine di Roma che non vorremmo mai vedere”. “Ho constatato di persona questo stato di cose a dir poco imbarazzante e presentero’ un’interrogazione oggi ...

Bordoni : degrado Roma non riguarda più solo cittadini ma anche estero : Roma – “Il degrado di Roma non e’ un argomento che riguarda solo i Romani ma e’ seguito con attenzione anche all’estero. I principali giornali inglesi come il Telegraph, il Times e The Guardian hanno oggi ospitato nelle loro pagine un corposo reportage sull’argomento corredato da link a cui far riferimento. L’occasione ai giornali e’ stata data dall’annuncio di una manifestazione di protesta ...