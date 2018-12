Uomini e Donne | il dramma di Francesca Del Taglia | non si regge in piedi | ricoverata Le

Uomini e donne - puntata 18 dicembre 2018 : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino,Jack Vanore e Mario Serpa. Uomini e donne: le anticipazioni del 17 ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Lorenzo verso la scelta : chi è la favorita : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne: la sua favorita è Claudia Dionigi? Chi sarà la favorita di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne? Non è dato saperlo, ma in queste ultime ore il suo amico Claudio Merangolo ha fatto una rivelazione, che potrebbe aver svelato i piani futuri del tronista. Cosa ha detto? Una fan ha chiesto a Claudio su instagram chi dovrebbe scegliere Lorenzo Riccardi tra Giulia e Claudia. E il ragazzo ha risposto: “Lorenzo ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 18 dicembre - ritorno tra Sossio ed Ursula : Torna un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il secondo della settimana oggi, 18 dicembre, a partire dalle 14.45 su Canale 5. Il dating show condotto da Maria De Filippi anche oggi si concentrerà sul Trono Over. Le anticipazioni della puntata riservano i consueti colpi di scena ed emozioni, questa volta concentrati sulla storica coppia composta da Sossio ed Ursula....Continua a leggere

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne in ospedale. Fan preoccupati - il messaggio su Instagram : Francesca Del Taglia, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha trovato l'amore col suo Eugenio Colombo, ha vissuto momenti di paura che l'hanno costretta a sottoporsi ad...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e lo scherzo agghiacciante ad Angela Di Iorio : da chi la fa corteggiare : I rapporti tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama Angela Di Iorio , si sa, non sono idilliaci. Il motivo di questi continui scontri a Uomini e Donne ? Le pretese di Angela sugli Uomini: devono ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi verso la scelta - l'amico : 'Spero scelga Claudia' : Continua a stupire il trono di Lorenzo Riccardi, diviso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Il tronista di Uomini e Donne sembra davvero indeciso tra la romana e la torinese, ma a spingerlo verso le braccia di una delle due sembrano essere proprio gli amici del milanese, esplicitamente schierati per la bionda corteggiatrice. La scelta per Lorenzo potrebbe non essere troppo lontana e magari avverrà a gennaio, prima delle annunciate puntate ...

Uomini e Donne anticipazioni : ANDREA prova a baciare TERESA ma lei… : Due di picche per ANDREA Dal Corso nella puntata del trono classico di Uomini e Donne registrata di recente; l’ex tentatore di Temptation Island ha infatti cercato di baciare TERESA Langella ma lei, dichiarando di non sentirsi pronta a procedere in quella direzione, ha evitato l’avvicinamento. Scopriamo nei dettagli quello che è successo grazie alle anticipazioni. Appena ha cominciato a parlare del percorso della tronista, Maria De ...

Uomini e Donne oggi : Sossio stupisce Ursula - pesanti accuse ad Armando : Uomini e Donne oggi: il gesto d’amore di Sossio stupisce Ursula, Armando sotto accusa litiga con Noel A Uomini e Donne oggi – martedì 18 dicembre 2018 – assisteremo ad un’altra puntata molto movimentata. Per il secondo giorno di fila andrà in onda il Trono Over. Cosa succederà? Una volta chiuso il capitolo Angela, si […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sossio stupisce Ursula, pesanti accuse ad Armando proviene da ...

Uomini e Donne : Francesca Del Taglia in ospedale per un malore 'momenti di paura' : Vi ricordate di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? La coppia si è conosciuta all'interno degli studi di Uomini e Donne diversi anni fa. A distanza di tempo, la loro storia dura ancora, al punto che hanno deciso di convolare a nozze e sono anche genitori di due splendidi bambini, Brando e Zeno. I due ragazzi, però, negli ultimi giorni hanno vissuto dei momenti un po' spiacevoli, dal momento che Francesca ha avuto un malore ed è finita in ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata e annuncia : ‘Conviviamo’ : “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio”. Con queste parole Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, ufficializza la storia d’amore con la sua nuova compagna, benché preferisca non rivelarne il nome. LEGGI: Uomini e donne, Giorgio Manetti torna in tv: ‘Maria De Filippi sa tutto’ Giorgio Manetti ...

Uomini e Donne - Giulia non convince ma Claudia piace : parla un amico di Lorenzo : Uomini e Donne, Giulia Cavaglia non convince ma Claudia Dionigi piace: parla un amico di Lorenzo Riccardi Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne sembra per il momento diviso tra due fuochi. Il tronista, nonostante i dubbi e le perplessità, sta continuando a conoscere Giulia Cavaglia (spesso al centro della polemica e accusata di voler fare […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia non convince ma Claudia piace: parla un amico di Lorenzo proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi - l'accusa contro Armando : 'Sei uno stalker' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Questo pomeriggio, alle ore 14.45 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono over, che si preannuncia ricco di colpi di scena per le dame e per i cavalieri che stanno portando avanti il loro percorso, fiduciosi di riuscire a trovare l'anima gemella. Spoiler Uomini e donne di oggi: Noel si ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Ursula non vuole tornare con Sossio : Ursula Bennardo prende tempo con Sossio Aruta a Uomini e Donne Ursula non tornerà con Sossio, almeno per il momento. Questo è quello che accadrà oggi a Uomini e Donne. Il secondo appuntamento settimanale con il filone senior della trasmissione vedrà al centro della scena proprio la dama di Taranto e il calciatore partenopeo. Ursula Bennardo sottolineerà di aver ancora bisogno di tempo e di non volere tornare ufficialmente insieme a Sossio ...

Anticipazioni Uomini e donne : procede a gonfie vele la storia tra Gemma Galgani e Rocco : Una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne è stata registrata sabato 15 dicembre, confermando ancora importanti novità per Gemma Galgani e Rocco Fredella. Dopo la decisione di chiudere con Paolo Marzotto, infatti, la dama torinese aveva manifestato il proprio interesse per il piastrellista con il quale aveva ballato nuovamente in studio e scambiato dei baci. Fatto che, non sembra essere andato giù allo stesso cavaliere, deluso. ...