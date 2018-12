Scoperto il pianeta più lontano del Sistema Solare

gqitalia

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un team di astronomi hail più recente corpo orbitante del, denominato in via provvisoria 2018 VG18. Si tratta di unnano, il primo mai trovato a una distanza oltre 100 volte maggiore di quella tra la Terra e il Sole che si definisce come una unità astronomica (1 AU). Usando questo parametro di 150 milioni di chilometri, il nuovo corpo è 120 volte piùovvero 18 miliardi di chilometri. Ad oggi il corpo celeste delpiù distante è Eris, a 96 unità astronomiche, mentre Plutone - già nonoprima del dibattuto declassamento a "nano" nel 2006 da parte della International Astronomical Union - è"solo" 34 AU. Quindi il nuovosi trova tre volte e mezzo piùdel più remoto dei pianeti meglio conosciuti.L'esistenza di 2018 VG18, ...