Raggi | andiamo avanti per restituire decoro e vivibilità a sponde Tevere

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...

Processo nomine - Virginia Raggi : “Sentenza spazza via due anni di fango - andiamo avanti a testa alta” : “Questa sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per i tutti cittadini”. Sono state queste le prime parole della sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la sentenza di assoluzione L'articolo Processo nomine, Virginia Raggi: “Sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra. Di Maio : "O facciamo un atto di coRaggio - o andiamo a casa. C'è chi tifa per spread a 400" : E prosegue: "Sono stato in Germania lunedì, ho parlato con il ministro dell'Economia tedesco e loro sono stati corretti. Non ho visto nessuno del governo tedesco intervenire a gamba tesa contro ...

Di Maio : sulla manovra non torniamo indietro - atto di coRaggio o andiamo a casa : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un atto di coraggio o andiamo a casa". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio1, secondo il quale "non si può tornare indietro, io non lo ...

