MSA, proroga ricorso Concorso infanzia/primaria (comunicato)

(Di martedì 18 dicembre 2018) L’Associazione MSA rende noto attraverso unche è statoto al 30/12/18 il termine di adesione alper ilscuolaMSA comparto scuola rende noto che è ancora possibile aderire al. Termineto al 30/12/18. Scaduto da qualche giorno dal termine entro cui inviare la domanda di partecipazione al(il termine era il 12 dicembre 2018), l’Associazione MSA comparto scuola, in collaborazione con i legali Aldo esposito e Ciro Santonicola, rende noto che è ancora possibile aderire alfinalizzato a consentire a tutte le categorie escluse di accedere alA) Docenti con diploma magistrale (titolo anche rilasciato al termine della scuola magistrale triennale o quinquennale, conseguito entro l’a.s 2001/02) o laureati in scienze della formazione, in ...