Lo sapete il vostro «punteggio-cliente»?

vanityfair

: RT @pajneshug: Raga comunque se non sapete che farvene del #BonusCultura spendibile solo in libri (dato che molte persone si stanno lamenta… - cnvistasubaires : RT @pajneshug: Raga comunque se non sapete che farvene del #BonusCultura spendibile solo in libri (dato che molte persone si stanno lamenta… - ZottiAnnalisa : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - vero_vero92 : RT @pajneshug: Raga comunque se non sapete che farvene del #BonusCultura spendibile solo in libri (dato che molte persone si stanno lamenta… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) La cosa strana è che quasi nessuno lo sa, pur essendo noi tutti coinvolti. Avete mai sentito parlare del «customer lifestyle value»? È il potenziale valore finanziario che le aziende attribuiscono a ciascuno di noi e sul quale dipendono i trattamenti che ci vengono offerti. Vuol dire che pressoché tutte le società modulano i loro servizi in base, apputo, a questo CLV. Così, per esempio, se due persone chiamano un servizio clienti nello stesso momento per la stessa cosa, non è casuale che uno venga servito prima di un altro e che magari le condizioni offerte siano differenti. Lo fanno gli operatori telefonici e le società di carte di credito, lo fanno le compagnie aeree e i siti web, così come i concessionari e i grandi centri commerciali: più redditizio sei, migliore sarà il servizio che otterrai. Ilpuò determinare i prezzi che pagate, i prodotti e gli annunci che ...