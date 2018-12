Le donne guadagneranno come gli uomini tra 200 anni

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) La strada per raggiungere la parità di genere, in particolare sul fronte economico, è ancora molto lunga. Per la precisione, ci vorranno probabilmente due secoli prima che leguadagnino quanto le loro controparti maschili. A rivelarlo sono le stime annuali del World Economic Forum's Global Gender Gap Report, rese note da Bloomberg News.Secondo il rapporto saranno necessari 202per colmare completamente le differenze nelle opportunità economiche tra, compresa la retribuzione. Per quanto riguarda invece la disparità generale tra politica, lavoro, salute e istruzione, occorrerà oltre un secolo per raggiungere la parità.In particolare, la situazione è migliore sul fronte dell'istruzione, dove mancano circa 14alla chiusura del divario, ed è quasi annullato anche quello sulla salute. Per la politica ...