Conte | procedura Ue bloccata Reddito-quota 100 come previsto

Manovra : l'Ue non avvierà la procedura nei confronti dell'Italia. Conte : 'Nessun cedimento' : La Commissione Ue ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell'Italia , dopo l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles. Lo si è appreso da fonti Ue. In sostanza, ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Conte offre a Juncker un deficit al 2 - 04%. Procedura più lontana : dal nostro inviato BRUXELLES 'Il deficit scende al 2,04%'. La retromarcia dal 2,4% del balcone è consistente, ma Giuseppe Conte la annuncia con il tono di chi si è levato un gran peso dallo stomaco. ...

