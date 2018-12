Ciclismo – Pippo Pozzato si ritira | nel suo futuro uno sport completamente differente

sportfair

(Di martedì 18 dicembre 2018)dice stop: il corridore italiano non sarà più un ciclista professionista dal 2019. Inizia una nuova vita per il “Maestro” Un campione lo sa, quando arriva il momento di dire addio all’agonismo. Qualcosa scatta dentro e la decisione di fermarsi arriva all’improvviso ma chiara e nitida. Dopo quasi 20 anni in sella alla bici,ha deciso di dire stop. Tappe al Tour ed al Giro, la Milano-Sanremo 2006 e la Tirreno-Adriatico nel 2003, questo il palmares del ciclista italiano, che adesso vuole iniziare una seconda vita.LaPresse/ SpadaIl “Maestro” vuole dedicarsi ai giovani, giocare a hockey in Serie B e dedicarsi alla sua concessionaria aperta nel Principato, sempre continuando quella che è sempre stata la sua vita parallela al, fatta di divertimento, serate e tatuaggi, ma non è escluso cheadesso metta ...