Addio Subspedia | chiude anche l' ultima community di sottotitoli

(Di martedì 18 dicembre 2018)Ora sì che davvero finisce un'epoca. Alla chiusura di ItalianSubs e di Subsfactory avvenuta a settembre, ora arrivaquella di. L'unica altra grande(seppur più giovane) diin Italia ha chiuso i battenti. E, come i suoi due "fratelli", lo ha fatto all'improvviso e con un comunicato pubblicato sulla home page:"Siamo andati avanti finché abbiamo potuto, ma la situazione è sfortunatamente cambiata. Ci troviamo ora costretti, con molta rabbia, a mettere la parola fine a ciò che tanto duramente abbiamo costruito in tutti questi anni. Vi ringraziamo per tutto l'affetto e il supporto che ci avete dimostrato. Sono stati davvero anni bellissimi. Grazie di cuore per averci seguito così numerosi! Un saluto da tutti noi di".l'dipubblicato su TVBlog.it 18 ...