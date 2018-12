20 dischi del 2018 da riascoltare

wired

(Di martedì 18 dicembre 2018) 20. Generic Animal - Generic Animal (La Tempesta)19. Motta - Vivere o morire (Sugar)18. Autechre - Nts Sessions (Warp)17. Oneohtrix Point Never - Age Of (Warp)16. Aal (Against All Logic) - 2012-2017 (Other People)15. Rosalìa - El mal querer (Sony)14. J Cole - Kod (Dreamville) 13. Superorgamism - Superorganism (Domino)12. Pusha T - Daytona (Good Music / Def Jam) 11. Kali Uchis - Isolation (Emi)10. Calibro 35 - Decade (Record Kicks)9. Tierra Whack - Whack World (autoprodotto)8. Dj Koze - Knock Knock (Pampa) 7. Yves Tumor - Safe In The Hands Of Love (Warp)6. Kids See Ghosts - Kids See Ghosts (Good / Def Jam) 5. Young Fathers - Cocoa Sugar (Ninja Tune) 4. Low - Double Negative (Sub Pop) 3. Tirzah - Devotion (Domino)2. Nu Guinea - Nuova Napoli (Ng)1. Riccardo Sinigallia - Ciao cuore (Sugar)Ilnon lo ricorderemo come un anno particolarmente indimenticabile come le ultime annate ...