UNA VITA | cosa succede questa settimana dal 17 al 22 dicembre 2018

Spazio : a caccia di vita su Europa - la NASA progetta UNA trivella nucleare : A caccia di vita su Europa, il satellite naturale di Giove che sotto la superficie nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata potenzialmente in grado di ospitare microbi: la NASA sta studiando una trivella a propulsione nucleare per perforare lo strato di ghiaccio, ed il relativo progetto è stato presentato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, coordinato da Andrew Dombard, al convegno annuale di Washington ...

UNA VITA Anticipazioni 17 dicembre 2018 : Blanca accetta di sposare Samuel : La Dicenta consola l'Alday, triste per le condizioni di salute del padre e accetta di diventare sua moglie.

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA X FACTOR? / 'È UNA fetta grossa di vita : arriverò al nono anno - poi vediamo...' : ALESSANDRO CATTELAN condurrà il suo ultimo X Factor nel 2019: le parole nell'intervista riLASCIAta al Corriere della Sera.

Trame UNA VITA : Blanca dà alla luce un bambino morto dopo essere fuggita da Acacias 38 : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra che continua a far emozionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata da Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, deciderà di scappare da Acacias 38 insieme a Diego ma inizierà ad avvertire i primi segnali del travaglio di parto e sarà costretta a fare dietrofront. Una Vita ...

UNA VITA anticipazioni : OLGA è una “selvaggia” - cosa farà BLANCA? : OLGA Dicenta (Sara Sierra), la secondogenita della perfida Ursula (Montserrat Alcoverro), diventerà un personaggio fondamentale delle prossime puntate italiane di Una Vita: abbandonata dalla madre (convinta che fosse indemoniata) nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto cinque anni, la sorella gemella di Blanca (Elena Gonzalez) arriverà a calle Acacias per vendicarsi di Ursula e, proprio per questo, comincerà a lasciarle dei segnali ...

Marta - UNA VITA in bicicletta sognando le Olimpiadi di Tokyo : Non so se mia figlia deciderà di diventare una sportiva, ma da mamma e da donna mi auguro che qualora dovesse farlo potrà farlo in un mondo con regole uguali per tutti senza discriminazioni tra ...

Evitata procedura di sfratto a UNA famiglia orvietana. CasaPound esulta : Nel pomeriggio di domenica 16 dicembre , i militanti del nucleo orvietano di CasaPound Italia hanno issato un tricolore ad Orvieto Scalo, nel complesso abitativo denominato 'Il Borgo', in segno di ...

Cuori spezzati e torte di Natale - UNA dolce lettura per le festività : Il romanzo edito quest'anno dall'autrice Amy Bartley é un'ottima lettura per introdursi nell'ambientazione natalizia. "Cuori spezzati e torte di Natale" è infatti il libro ideale da leggere, vicino al caminetto e con una tazza fumante in mano, durante le vacanze natalizie. Si tratta di una trama che accontenta anche i fautori della storia passata, dato che la vicenda è ambientata principalmente durante gli anni quaranta dello scorso secolo ...

Pupo : il gioco - le donne e le bugie. “Quella di cui più mi vergogno? Non sapevo come liberarmi di UNA donna - le dissi che avevo poche settimane di vita” : Pupo si racconta al settimanale Oggi. Il cantante toscano è a teatro con Pinocchio e di bugie, stando a quanto racconta, ne ha dette diverse anche lui. Quella di cui più si vergogna? “Non sapevo come liberarmi di una donna e allora andai da lei e piangendo la convinsi che mi restavano poche settimane di vita, che era meglio non vedersi più”. Ma Enzo Ghinazzi ha raccontato anche bugie piuttosto rischiose: “Ho i brividi a ...

Miccichè - UNA VITA al crocevia tra finanza e calcio - tra Palermo e Milano : ... passava la prima parte dell'incontro a parlare degli zii e delle zie, dei cugini e degli amici di Palermo, chi c'era e chi da tempo se ne era andato, e poi discutevamo di industria ed economia. Era ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo tranello : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Olga vuole uccidere la sorella Nuovi personaggi pennelleranno le trame delle puntate spagnole di Una Vita. Presto Ursula, dopo la ricongiunzione con la figlia Blanca, potrà rivedere anche la sua secondogenita Olga. La ragazza in realtà farà finta di voler bene alla madre e alla sorella, servando un rancore profondo coltivato negli anni. Olga finirà per allearsi con la madre, anche se convinta di ...

"Faccio outing. Da sempre di sinistra in UNA famiglia di sinistra. Ho votato m5s ed è stato l’errore piu grande della mia vita" : "Faccio outing. Da sempre di sinistra in una famiglia di sinistra. Ho votato m5s ed è stato l'errore piu grande della mia vita, ancora non ci dormo. Questi mesi mi hanno aiutato a capire che non ho nulla da spartire con questi imbecilli arroganti. E pure fascisti #facciamorete".Questo post di Massimo Vitagliano su twitter in rete da ieri sta diventando la coscienza infelice di tutti quelli che il 4 marzo hanno passato il rubicone da ...

Anticipazioni - UNA VITA : Ursula rivela ai vicini di Acacias che diventerà nonna : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende del piccolo quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, scoprirà che sua figlia Blanca attende un bambino dopo averla fatta pedinare da Carmen. Una Vita, Anticipazioni: Blanca ...