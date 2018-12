blogo

Rai2: Night tabloid cambia e diventa Povera patria (Anteprima Blogo)

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Ma quanti inglesismi popolano il corrente modo di parlare oggi in Italia. Parole e termini stranieri che potrebbero essere benissimo tradotti in italiano.dice basta agli inglesismi nei titoli, partendo dalle produzioni d'informazione. Primo esempio di questo nuovo corso e di "rigenerazione" di trasmissioni già esistenti e che devono essere rinnovate sarà, il programma informativo di seconda serata dicondotto da Annalisa Bruchi.Il programma, secondo quanto apprende TvBlog, cambierà veste e sopratutto cambierà titolo. Carlo Freccero ha deciso che questo appuntamento informativo del suo canale si chiamerà(come il titolo di un brano di Franco Battiato) ed andrà in onda in diretta concorrenza con Porta a porta nella seconda serata del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.e ...