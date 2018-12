L' emergenza minori e i temibili pasticci populisti

huffingtonpost

: #Minori stranieri, inchiesta su case di accoglienza in #Sicilia. #Cnca: “Serve sistema oltre l’emergenza” #migranti… - RedattoreSocial : #Minori stranieri, inchiesta su case di accoglienza in #Sicilia. #Cnca: “Serve sistema oltre l’emergenza” #migranti… - mrtrs77 : @repubblica Sono migliaia i minori non accompagnati che scompaiono ogni anno. Chi se ne occupa? Non è un'emergenza… - Bettibu7 : @alinomilan @danielamartani @100Milan_R24 Se magari potessimo parlare della vendita di alcolici ai minori ovunque s… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Lo scorso 11 dicembre 164 Paesi sui 193 che aderiscono all'Assemblea Nazioni Unite hanno approvato a Marrakech un documento che contempla 36 paragrafi miranti a proteggere imigranti.Forse è proprio il Global Compact e non il Ddl 113/2018 convertito in legge dal Parlamento italiano qualche giorno prima che meriterebbe l'appellativo di "sicurezza".Tra il 2014 e il 2018 infatti oltre 1.200migranti, (numero quasi certamente sottostimato) hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere zone sicure. Non si tratta di cifre riferite alla sola funesta traversata del Mediterraneo, riguardano invece tutti iin movimento sul nostro pianeta. Nel 2017 solo tra i non accompagnati sono stati 300mila; costretti a fuggire da povertà estrema o guerre ed esposti al rischio di sfruttamento, abusi, tratta, detenzione, deportazione o addirittura di morte. Solo in ...