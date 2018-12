Al via Sanremo Giovani Tutti in pista per un posto al sole

Il Festival di Sanremo avvia controlli su Laura Ciriaco ed Einar Ortiz : gli ultimi aggiornamenti sui 2 Giovani a rischio esclusione : L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 avvisa - attraverso una nota stampa - di aver avviato controlli per verificare la presunta irregolarità delle canzoni presentate da Laura Ciriaco ed Einar Ortiz a Sanremo Giovani. In accordo con il Direttore Artistico Claudio Baglioni, dopo essersi consultata con l'ufficio legale, l'Organizzazione valuterà l'eventuale esclusione dei due cantanti, aspiranti concorrenti della trasmissione Sanremo ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo. Al Tour de France si può puntare alla Maglia Gialla - su Tokyo…” : “Sarei un bugiardo se dicessi di sì, quello che ho fatto nessuno se lo aspettava. Pensavo di migliorare, quello sì”. Nessuno, a partire da Elia Viviani stesso, si sarebbe aspettato una stagione così per quanto riguarda il velocista di Isola della Scala che, passato alla Quick-Step Floors, ha inanellato una serie incredibile di vittorie, spesso e volentieri anche di importanza rilevante. Il passaggio alla squadra belga, che doveva ...

Viviani : 'Nel 2019 sogno la Milano-Sanremo' : ... quella al campionato italiano di Darfo Boario Terme è stata la vittoria più bella dell'anno ' ha spiegato Viviani, che assieme alla compagna e azzurra Elena Cecchini , campione del mondo nella ...

Sanremo 2019 : Tatangelo - Tozzi… Al via il toto-nomi : Il Festival di Sanremo 2019 è alle porte ed è già iniziato il toto-nomi. Quali saranno i cantanti in gara in questa nuova edizione targata Claudio Baglioni? Secondo le prime indiscrezioni a salire sul palco dell’Ariston potrebbe essere, ancora una volta, Anna Tatangelo, fresca di ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio. Anche il cantante napoletano è dato per sicuro fra i Big che si esibiranno nella kermesse, forse in coppia con Nino ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Obiettivo Sanremo - mi manca una vittoria al Tour’ : Con la maglia tricolore sulle spalle e le certezze date da una stagione trionfale come quella da poco conclusa, Elia Viviani sta già guardando al 2019. Il Campione d’Italia ha chiuso abbastanza presto la sua annata, vincendo l’ennesimo sprint nell’ultima tappa della Vuelta Espana, e dopo un periodo di riposo è tornato già a pedalare forte su pista. Il veronese ha appena vinto la Sei Giorni di Gand in coppia con il compagno di squadra Iljo ...

Tre nomi in via di conferma per i Big di Sanremo 2019 : le prime indiscrezioni sui Campioni : Tre nomi si fanno strada tra le numerose indiscrezioni a proposito dei Big di Sanremo 2019. Il cast dei Campioni è ancora in fase di definizione e per la conferma ufficiale dei 24 nomi bisognerà attendere il mese di dicembre ma tre nomi si fanno sempre più insistenti. Il primo è quello di Ultimo, vincitore in carica della categoria delle Nuove Proposte che potrebbe tornare a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per lanciare il nuovo ...

Sanremo Giovani 2018 - al via le audizioni. Tutti i selezionati : ... 'Uguale a te' - Mahmood Gioventù bruciata - Maria, Vincitore Festival di Castrocaro 2018,, 'L'amore non si cancella' - Marte Marasco, 'Nella mia testa' - Maryam Tancredi, 'Con te dovunque al mondo' -...

Sanremo : sabato prossimo - seminario dal titolo 'La palma da datteri : un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' : sabato prossimo 10 novembre alle ore 16.30 si terrà al Floriseum di Sanremo, in Corso Cavallotti 113, il 3° seminario del 2018 del ciclo 'Piante mediterranee: tra scienza e tradizione'. Il tema di questo seminario è: ' La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo'. Interverranno il Dr. Claudio Littardi, del Centro Studi e Ricerche per le Palme,...

Ciclismo - Elia Viviani : 'I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand' : Per questo l'insidioso percorso dei Mondiali 2019 che si terranno nello Yorkshire , Gran Bretagna, non può far paura, come ha spiegato lo stesso Viviani ad OA Sport: ' Sicuramente la rassegna iridata ...

Ciclismo - Elia Viviani : “I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand” : La stagione 2018 ha consacrato Elia Viviani come il velocista più forte del mondo. Sarebbe riduttivo, tuttavia, catalogare il 29enne veneto come un semplice sprinter. Il campione olimpico dell’omnium a Rio 2016 è diventato ormai un corridore completo, capace di reggere egregiamente sugli strappi, dunque adatto anche a classiche impegnative dal punto di vista altimetrico. Ricorderete la vittoria al Campionato Italiano lo scorso mese di ...

Sanremo : dopo le piogge della notte prima frana - muro di 3 metri crolla in via D'Annunzio - Foto - : Primi effetti delle piogge che questa notte hanno colpito la nostra provincia. Come era prevedibile si registrano le prime frane che, almeno per ora, sono tutte di lieve entità. La prima è da ...