Southampton-Arsenal 3-2

Colpo Southampton - battuto l’Arsenal; vince il Chelsea di Sarri : Emery si ferma dopo 14 partite Pomeriggio a sorpresa a Southampton : i padroni di casa battono l’Arsenal per 3-2, al termine di una partita stupenda. Il nuovo manager dei Saints, il tedesco Hasenhuttl, si regala un esordio coi fiocchi con un successo strepitoso contro la squadra di Emery, reduce da 14 risultati utili consecutivi in Premier League. Al St. Mary’s Stadium, vantaggio dei padroni di casa con Ings, pareggio immediato ...

Probabili Formazioni Southampton-Arsenal - Premier League 16-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Saints con l’undici titolare; Gunners con il dubbio Mkhitaryan-OzilLa domenica di Premier League, valevole per la 17^giornata, si apre con il match del St. Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e l’Arsenal.Come arrivano Southampton e Arsenal?I Saints non riescono più a vincere, e anche il cambio allenatore non ha portato gli ...