Serie B | tris del Carpi | tra Cosenza e Benevento finisce 0-0

Serie B - il ciclone Donnarumma si abbatte sulla Salernitana : tris Brescia all’Arechi [GALLERY] : 1/31 Cafaro/LaPresse ...

Serie C - i risultati della 15giornata : tris del Monza - Carrarese ok. Juve Stabia in fuga : Lo spettacolo della Serie A ma non solo: nel weekend di calcio italiano c'è anche ampio spazio per la Serie C. Dopo che sabato 8 dicembre è sceso in campo il Girone B, domenica 9 è toccato alle ...

DIRETTA MONZA GIANA ERMINIO/ Risultato finale 3-0 - streaming video e tv : Tris di Ceccarelli - Serie C girone B - - IlSussidiario.net : DIRETTA MONZA GIANA ERMINIO streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live del derby lombardo di Serie C, 15giornata girone B.

Serie B : Palermo - tris a Padova e allungo sul Lecce : Il Palermo resta in vetta solitaria nella 15a giornata di Serie B . Alla fine finisce 3-1 per i siciliani sul campo del Padova nel match delle 12.30: veneti in vantaggio con Bonazzoli, 30',, rimonta ...

Michael Dobbs - il creatore di House of Cards/ "Sono triste per la fine della Serie - ma potrebbe tornare…" - IlSussidiario.net : House of Cards è giunto alla conclusione, ma per il suo creatore, Michael Dobbs questo è solo l'inizio per un nuovo capitolo.

Monza Modena - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : tris emiliano! - Serie A1 volley maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Monza Modena: info streaming video e tv Rai del match di volley maschile, atteso nel 10turno di Serie A1 Superlega.

Risultati Serie A 13ª Giornata – Il Napoli si ferma contro il Chievo - tris in rimonta dell’Empoli : pari Fiorentina : Passo falso del Napoli che si ferma in casa contro il Chievo. Pareggio anche per la Fiorentina a Bologna, vittoria in rimonta dell’Empoli sull’Atalanta: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria del Parma nel lunch match contro il Sassuolo, il pomeriggio della 13ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match che regala verdetti importanti. Il primo è quello del Napoli che perde il passo della Juventus, vittoriosa ieri ...

Diretta Catanzaro Rieti/ Risultato finale 3-0 - info streaming : Fischnaller cala il tris e la chiude! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Catanzaro Rieti streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per la partita di Serie C, 12giornata girone C.

Condanna della Lega Serie A per aggressione arbitro Bernardini e striscione contro Preziosi : La Lega Serie A registra con immenso dispiacere il verificarsi di due incresciosi e gravi fatti che offuscano l’immagine del calcio italiano. L’atto di violenza ai danni del giovane arbitro Riccardo Bernardini e l’inaccettabile striscione esposto contro il Presidente del Genoa Enrico Preziosi non hanno nulla a che fare con la cultura sportiva di un paese civile. La Lega Serie A Condanna fermamente i due vergognosi episodi e si augura di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : la Banca Valsabbina non si ferma più - tris anche a Filottrano : La Banca Valsabbina cala il tris e si conferma matricola terribile. Nella quarta giornata della Samsung Volley Cup Serie A1 le Leonesse sfatano il tabù Filottrano La Millenium espugna il PalaBaldinelli di Osimo in quattro set e sale momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, insieme ad un nutrito gruppo di squadre quali Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore con 9 punti. Ottima prestazione di Jessica Rivero con 23 ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Kidding - le triste Serie con Jim Carrey che riconcilia con l’umanità : Quattordici anni dopo Eternal Sunshine of the Spotless Mind (sì, quel film del 2004 che in Italia conosciamo con lo sciagurato titolo di Se mi lasci ti cancello), Jim Carrey e Michel Gondry tornano finalmente a lavorare insieme. L’occasione è Kidding, una serie creata per Showtime da Dave Holstein (Weeds, I’m Dying Up Here) e che debutta il 7 novembre anche da noi su Sky Atlantic: il visionario regista è produttore esecutivo e dirige ...

Netflix presenta l'attrice che interpreterà Triss Merigold nella Serie TV di The Witcher : Triss Merigold non potrà naturalmente mancare nella serie Netflix di The Witcher, e la produzione svela finalmente il personaggio, di cui ora possiamo vedere il volto che lo interpreterà, riporta Comicbook.Netflix ha annunciato di aver selezionato l'attrice Anna Shaffer per il ruolo di Triss, la quale interpreterà dunque il personaggio a fianco di Henry Cavill nei panni di Geralt.Tra i membri del cast abbiamo anche Eamon Farren nei panni di ...