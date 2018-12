Sci - Gisin stabile dopo caduta : ... in sintesi, il bollettino medico riguardante lo sciatore elvetico Marc Gisin, vittima ieri in Val Gardena di una spaventosa caduta sulla pista Saslong durante una discesa libera di coppa del mondo. ...

Marc Gisin - caduta choc in Val Gardena/ Video - come sta? Frattura del bacino e perdita di coScienza : Marc Gisin, Video caduta choc in Val Gardena, come sta? Lo svizzero non è morto: la prima diagnosi in ospedale. Le ultime notizie

Sci - incidente choc di Gisin in Val Gardena : frattura di 4 costole e lesione al bacino : Su una pista spettacolare ma piena di insidie, una spigolata a quasi 130 all'ora è costata cara al discesista svizzero Marc Gisin nella libera della Val Gardena, appuntamento di coppa del...

Sci alpino – Caduta Gisin : traumi e fratture - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dello Sciatore svizzero : Trauma cranico, frattura del bacino e di 4 costole per Marc Gisin dopo la terribile Caduta di oggi in Val Gardena Frattura composta del bacino probabilmente non da operare, frattura di quattro costole e trauma cranico. Queste le condizioni dello sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, in seguito alla tremenda Caduta nella discesa libera della Val Gardena. Gisin nelle prossime ore lascerà l’ospedale di Bolzano per ...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Sci - discesa Val Gardena : Gisin - volo terribile : Bruttissimo volo per lo svizzero Marc Gisin, sceso col pettorale numero 18. Il 30enne è finito sulla neve dopo il terzo intermedio, era 16°, a 1'52 dal leader Kilde,, all'inizio delle Gobbe del ...

Perde il controllo degli Sci e cade : il brutto incidente di Gisin in Val Gardena : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sci - incidente in Val Gardena : paura per lo svizzero Gisin Per lui frattura del bacino Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico sbaglia e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale. Per lui frattura del bacino

Terribile volo per Gisin nella discesa libera in Val Gardena : è coSciente - ora tac ed esami : Terribile volo sulla Saslong durante la discesa libera di Coppa del Mondo per Marc Gisin, 30 anni, svizzero, fratello di Michelle e Dominique, entrambe campionesse olimpiche di sci alpino e in allenamento proprio su una pista vicina, in Val Gardena. L’atleta elvetico ha “spigolato” cadendo rovinosamente all’attacco del primo salto delle Gobbe del C...

Lo Sciatore svizzero Marc Gisin è stato ricoverato dopo una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo in Val Gardena : Marc Gisin, sciatore svizzero di trent’anni, è stato ricoverato all’Ospedale di Bolzano per una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo maschile, disputata oggi in Val Gardena. Gisin ha spigolato gli sci in concomitanza delle gobbe della pista senza riuscirsi

Sci - terribile caduta per Gisin : perde i sensi - portato via in elicottero : Lo sciatore svizzero ha sbattuto violentemente con la schiena. La gara è stata interrotta e il 30enne è stato trasportato in...

Coppa del mondo di Sci - Gisin cade nella libera in Val Gardena - : Lo sciatore svizzero è caduto sbattendo più volte la schiena contro la neve nel tratto delle 'Gobbe del cammello' della Saslong, a una velocità di circa 120 km/h. Ha perso i sensi ed è stao portato in ...

Sci alpino – Caduta Gisin : aggiornamenti sulle condizioni dello Sciatore svizzero : Dai media elvetici gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marc Gisin: lo sciatore svizzero protagonista di una terribile Caduta oggi in Val Gardena Lo sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, sarebbe stabile e cosciente dopo la terribile Caduta nella discesa in Val Gardena. Il 30enne elvetico ricoverato in ospedale dopo la terribile Caduta sarebbe in condizioni stabili e avrebbe riportato la frattura del bacino. Gisin ...

Sci : sorella Gisin - Marc è stabile : Marc - un trentenne alto quasi due metri - e' fratello di Dominique e Michelle Gisin, entrambe atlete di coppa del mondo ed entrambe vincitrici di un oro olimpico: Marc invece non è' ancora riuscito ...