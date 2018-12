Roma | fumo nei corridoi della stazione Termini | chiusa la fermata della metro B

Incendio in impianto rifiuti a Roma - pneumologo : “Il fumo del rogo irritante soprattutto per i malati cronici” : “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori“: lo ha ...

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Roma - maxi-incendio del deposito di rifiuti Ama : la colonna di fumo denso e nero vista dall’elicottero dei vigili del fuoco : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Dal rogo si sono sviluppate fiamme e una colonna di fumo denso alta decine di metri visibile a chilometri di distanza. Nelle immagini girate dall’elicottero dei vigili del fuoco si vede quanto sia importante la colonna. L'articolo Roma, maxi-incendio del deposito di rifiuti Ama: la colonna di fumo denso e nero ...

Roma - incendio al Tmb Salario : la zona nord della città avvolta da una densa nube di fumo : Nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sono intervenute 12 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e per effettuare le operazioni di smassamento dei rifiuti. fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il quadrante nord est della Capitale

Roma - incendio nel deposito di rifiuti : la nube di fumo vista dall'alto : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. Sul posto dalle 4.30 di questa mattina 12 squadre di vigili del fuoco, 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in ...

Roma - a fuoco Tmb Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - 'chiudete le finestre'. E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma : dopo incendio Tmb Salario fumo avvolge quartieri limitrofi impianto : Roma – Un’immensa nube di fumo sta avvolgendo i quartieri limitrofi a quelli dell’impianto Tmb Salario, dove questa notte si e’ sviluppato un incendio. L’odore acre sta interessando in particolare le zone Trieste-Salario, Africano e Montesacro, con grande preoccupazione dei residenti. La nube e’ visibile da diverse parte della citta’ e sta facendo il giro dei social, oltre che delle chat di WhatsApp, ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Incendio a Roma - le fiamme e l'immensa nube di fumo nel deposito Ama : Paura e rabbia Roma, dove un vasto Incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare il ...

Roma - brucia il Tmb Salario : la città avvolta da una densa nube di fumo : Grosso incendio all'alba di martedì nell'impianto di raccolta e smaltimento rifiuti dell'Ama in via Salaria. A bruciare è stato un capannone di oltre duemila metri quadrati dove sono intervenute 12 ...

Roma-Cska - la Uefa apre un procedimento disciplinare per fumogeni e lancio di oggetti : La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Roma in seguito alla partita con il Cska Mosca che si è giocata lo scorso 23 ottobre allo stadio Olimpico. Le motivazioni elencate sono: ...

Protesta contro palazzo autostrade a Roma : vernice e fumogeni : Roma – vernice rossa, due fumogeni e un cartellone con la scritta “Nazionalizzare ora, manifestazione 20 ottobre”, firmato “Noi restiamo” con una stella a cinque punte. Atto dimostrativo all’ingresso della sede di autostrade spa in via Bergamini, in zona Pietralata a Roma. Poco fa, ignoti hanno lanciato un barattolo di vernice contro l’insegna di autostrade all’ingresso della palazzina, hanno ...