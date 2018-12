Più sicurezza anche sui conti

Bonisoli : Colosseo e Fori - Più sicurezza : 17.12 Maggiore sicurezza e maggiore vigilanza per la zona del Colosseo e dei Fori,annuncia il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, entrando ai Fori dove si presenta il nuovo Piano sicurezza. "Faremo una richiesta per avere più vigilanza da parte delle forze dell'ordine, esterna e interna. Il Colosseo è un simbolo, la sicurezza delle persone è fondamentale, a livello internazionale siamo già dentro un periodo difficile, magari ...

Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica : linee d'intervento Più incisive in vista del periodo natalizio : ... al fine di garantire la possibilità per il pubblico di fruire degli spettacoli e delle diverse forme di intrattenimento che si tengono nelle discoteche e negli altri analoghi locali. A tale riguardo,...

SICUREZZA AI CONCERTI - che sia Sfera Ebbasta o Elisa Più controlli e meno accuse ridicole : 6 persone hanno perso la vita in occasione di un concerto di musica trap di Sfera Ebbasta ma la tragedia si sarebbe potuta consumare anche all'evento pop di Elisa a Torino o al dj set del rapper J-Ax. Lo spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) ha scatenato il panico e la fuga degli oltre 1300 fan presenti nella discoteca Lanterna Azzurra: 6 le persone che non ne sono uscite vive, 5 minorenni e una mamma. Dopo la ...

Dl Sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo Più cosa possiamo fare”. A giorni nuovo decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

Ispica SS 115 - consigliere Quarrella chiede Più sicurezza : Nonostante siano passati due mesi dall'approvazione della delibera in consiglio ad Ispica nessun divieto ancora per i mezzi pesanti sulla SS115

Saipem - Satta : "Metodo Fondazione LHS è il Più efficace per la sicurezza" : Uno studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha certificato la validità scientifica e l'efficacia della metodologia LHS adottata dalla Fondazione LHS, creata da Saipem nel 2010, per ...

Decreto Sicurezza - Più clandestini per strada : "Hanno accettato il mio asilo, stavo in un centro, sono sempre andato a scuola. Ora sono per strada". A parlare è un ragazzo del Gambia , che dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza , si ...

Meno vantaggi per i migranti e Più tutela della sicurezza personale nel Decreto di Salvini : Il Decreto sicurezza è stato approvato anche dalla Camera ed è diventato legge. Dopo il via libera al Senato, Montecitorio ha detto si al provvedimento. L'assemblea della Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, mercoledì sera, con grande soddisfazione del vicepremier Salvini, che l'ha fortemente voluto e portato all'attenzione dei media per molti mesi. Il Decreto ...

Dl sicurezza : al via espulsioni di migranti dal Cara Più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...

Dl sicurezza - Martina rilancia il referendum abrogativo : 'Serve fronte Più ampio del Pd' : 'Come Pd dovremmo cominciare a lavorare con tante altre realtà'. Dopo aver lanciato la proposta di una raccolta firme per un referendum abrogativo...

Dl Sicurezza - Salvini festeggia con parlamentari leghisiti : “Più diritti a rifugiati veri - aiuteremo centri piccoli” : “Se il governo sta pensando a un taglio più ampio del deficit, anche oltre lo 0,2%, nella trattativa con Bruxelles? No, no”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti davanti Montecitorio, nel corso di una festa fuori dalla Camera dei deputati, organizzata dopo l’approvazione definitiva del decreto Sicurezza. Su quota 100 Salvini non intende fare passi indietro: “Non verrà tolto ...

Città e verde : dove si piantano Più alberi - crescono benessere - sicurezza e ricchezza. La linea green funziona perfino a Bogotà : Negli ultimi 20 anni la Città di Bogotà, capitale della Colombia, è passata da essere una delle metropoli più pericolose e inquinate del mondo a rappresentare un esempio virtuoso di rivoluzione ‘green’: l’incremento delle cosiddette foreste urbane e gli interventi sulla viabilità hanno aumentato il benessere dei cittadini e migliorato la coesione sociale. Merito della lungimiranza dei sindaci che hanno amministrato la Città ...

Dl sicurezza - Anci : “Avremo Più immigrati irregolari e le città saranno meno sicure”. Arci : “Criminalizzato il diritto d’asilo” : In dirittura d’arrivo alla Camera, dove è ripreso l’esame degli ordini del giorno, il decreto sicurezza non cessa di suscitare polemiche. Soprattutto sul versante della gestione del fenomeno migratorio. Tra i principali critici figura l’Associazione nazionale dei comuni: rispetto al tema dei migranti il provvedimento comporta invece un “pericoloso arretramento“, il commento di Antonio Decaro, presidente dell’Anci e ...