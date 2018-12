Megalizzi | domani l' autopsia | Ma questa morte non ferma il sogno | la sua

Megalizzi : domani autopsia su salma giovane giornalista : E' prevista per domani l' autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi , il 28enne giornalista radiofonico trentino morto ieri dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da Cherif Chekatt nell'attentato di Strasburgo. Il rimpatrio della salma in Italia potrebbe avvenire nella giornata di lunedi' mentre i funerali potrebbero tenersi a Trento tra mercoledì e giovedì prossimi. Una data certa, per il ...

Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, in seguito è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. “I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo ...