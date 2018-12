Manovra | Salvini | settimana decisiva | con Conte e Di Maio porteremo a casa risultato

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Manovra - ecotassa divide Lega-M5s. Conte convoca vertice con Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e i sottosegretari all'Economia, Laura Castelli e Massimo ...

Manovra - domani vertice a Palazzo Chigi Conte-Di Maio-Salvini-Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Salvini : su taglio pensioni d'oro ci sarà accordo : Milano, 15 dic., askanews, - 'Se dico che ci sarà l'accordo, ci sarà. Lasciateci lavorare'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano.

Manovra - Salvini : 'Ci vogliono a casa - ma noi andiamo avanti' : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia'.

Manovra - pressing Ue sulle pensioni : alta tensione Salvini-Di Maio : dal nostro inviato BRUXELLES «Il clima è positivo» e Moscovici e Dombrovskis si dicono anche «fiduciosi» che si arrivi entro stasera o domani all'intesa che...

Manovra - pressing Ue sulle pensioni : alta tensione Salvini-Di Maio : dal nostro inviato BRUXELLES «Il clima è positivo» e Moscovici e Dombrovskis si dicono anche «fiduciosi» che si arrivi entro stasera o domani all'intesa che...

Manovra - braccio di ferro Di Maio-Salvini sui nuovi tagli da 5 miliardi : Mentre Conte guarda - in direzione politica diversa rispetto a M5S e Lega - alla Germania, alla Francia, alla Spagna come tasselli chiave per piegare le resistenze della 'Lega Anseatica' pro-rigore. ...

Manovra - Conte : Non ho dovuto convincere Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Salvini : 'Quota 100 non si tocca' : Quattro miliardi ancora separerebbero Roma da Bruxelles nella trattativa ad oltranza sulla legge di bilancio. Il premier poi, punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ...

Manovra : si stringe per intesa con Ue. Salvini : quota 100 non si tocca : Quattro miliardi ancora separerebbero Roma da Bruxelles nella trattativa ad oltranza sulla legge di bilancio. Il premier poi, punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...