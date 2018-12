Higuain - il riscatto è obbligato - E Bakayoko chiama Fabregas : Che piaccia o no, che convinca oppure continui, come in questa parte di stagione, a deludere, Gonzalo Higuain non si tocca . O almeno: non si tocca se non si vuole portare a termine un'operazione ...

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

Milan : in dubbio il riscatto di Higuain dalla Juve : Gonzalo Higuain non segna un gol da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il Milan potrebbe non riscattare dalla Juventus l'attaccante argentino per altri 36 milioni di euro dopo i 18 milioni già pagati per il prestito. Senza dimenticare i 9,5 ...

Probabili formazioni / Olympiacos Milan : voglia di riscatto per Gonzalo Higuain - Europa League - : Probabii formazioni Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Milan - Higuain : per il Pipita rebus riscatto; non è più sicuro l'acquisto? : Un male sottile appanna lo sguardo del goleador , all'improvviso, solitario. Un anno dopo l'incredibile parabola di Leonardo Bonucci, anche Gonzalo Higuain cade nel medesimo sortilegio con matrice ...