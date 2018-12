ilnotiziangolo

: #Fedrix&Flaw : i due fratelli con L'impresa a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - Tutto_tv : #Fedrix&Flaw : i due fratelli con L'impresa a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - morganbarraco : #Fedrix&Flaw : i due fratelli con L'impresa a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - musicalitaest : FEDRIX & FLAW sbarcano a #Sanremo alla conquista del # #areasanremo Festival #orchestra #popmusic #rai1… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)sono pronti a solcarecon la loro verve artistica. I duegareggiano con L’impresa, il singolo che unisce pop internazionale alla musica Indie. Federico e Flavia Marra sono conosciuti nella Capitale, dove vivono e suonano con successo. Tanto che si sono esibiti sul Ponte della Musica per Telethon appena due anni fa. Prima di vederesul piccolo schermo conosciamolo da vicino: chi sono, la loro età ed altre curiosità sulla loro biografia e carriera.: chi è il duo romanoFederico e Flavia Marra hanno una differenza d’età di sei anni. Il primo ha infatti 23 anni e la seconda appena 17. Hanno incontrato da piccolissimi la musica e la passione è stata immediata, come dimostra l’interesse di Federico per chitarra e pianoforte. Diplomato al Conservatorio anche in Canto, non si allontana molto ...