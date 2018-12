Ecco perché abbiamo i capelli rossi

Torino-Juventus - Allegri al settimo cielo : “vinta una gara difficile - Ecco perchè non ho guardato il rigore” : Massimiliano Allegri ha vinto il derby tra la sua Juventus ed il Torino, senza però aver visto il rigore di Cristiano Ronaldo “L’impegno era difficile perché giocavamo tre giorni dopo la Champions, è stato un derby contro una squadra in forma. Il Torino nel primo tempo ha corso molto e pressato, il campo insidioso ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo pressato meglio in avanti e abbiamo avuto diverse occasioni. Ho ...

Inter - Icardi : 'Rinnovo? Firmerò quando me lo dicono. Ecco perché ho fatto il cucchiaio' : Mauro Icardi , attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: ' Volevamo dare un segnale dopo la partita di martedì, ci dispiace per l'eliminazione . In campionato siamo ancora lì, possiamo raggiungere le squadre che ci sono ...

Tennis – “Ecco perchè Darren Cahill si è rifiutato di allenare Federer” - il retroscena firmato Tony Godsick : Darren Cahill si è rifiutato di fare da coach a Roger Federer: il manager del Tennista svizzero svela il motivo dietro tale rifiuto Nella sua brillante carriera di coach, Darren Cahill ha allenato campioni ATP come Hewitt, Agassi, Murray ma anche stelle WTA come la Ivanovic o l’attuale numero 1 al mondo Simona Halep. Quando però Roger Federer gli ha chiesto di entrare nel suo coaching staff, l’australiano ha declinato ...

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - Ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

SONDAGGI/ Ecco perché la manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

Uomini a dieta stressati dalla pancetta : Ecco perchè aumenta con età : Uomnini stressati da pancetta? perchè cresce con l'avanzare dell'età? E' colpa della pastasciutta o no? Lo dice uno studio pubblicato sul New England

Ecco perché ci piace tanto la foto dei quattro cani in attesa fuori dall'ospedale : perché ci piace la foto dei quattro cani in attesa davanti all’ospedale? Domenica un’infermiera brasiliana ha postato su Facebook l’immagine dei quadrupedi che attendevano il ritorno del padrone, un senzatetto che si era sentito male, e da allora è stata una lenta marea montante di like e condivisio

Google Plus : Ecco perché devi eliminare subito il tuo account : Scoperta una seconda perdita di dati da Google Plus e Google decide di anticiparne la chiusura. L’accesso all’API si spegnerà ancora prima, entro i prossimi 90 giorni. La nuova vulnerabilità ha colpito 52,5 milioni di [...] L'articolo Google Plus: ecco perché devi eliminare subito il tuo account è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Sampdoria - chiesto nuovamente Schick alla Roma : Ecco perché l’affare può andare in porto : La Sampdoria è alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Quagliarella o gli possa giocare accanto. Stando a La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe chiesto nuovamente Schick alla Roma: la formula riguarderebbe un prestito di sei mesi e potrebbe consentire all’attaccante ceco di rilanciarsi nuovamente dopo un anno e mezzo da ombra di Dzeko. È pur vero che oltre al nazionale della Repubblica Ceca, i giallorossi non ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...

[Il punto] Il Quantitative easing finisce ma Draghi non abbandona l'Italia. Ecco perché : Il lato positivo è che resta nelle mani della Bce un'altra cartuccia da sparare nel caso l'Europa dovesse trovarsi alle prese con una nuova crisi finanziaria o con un rallentamento dell'economia ...

Emilio Fede si arrabbia con Paolo Brosio : “Deve stare attento”. Ecco perché : “Mi chiedete se ho pregato per Sushi, il suo gatto? Io ho parlato con Brosio pochi giorni fa, l’ho cresciuto, gli ho detto di stare attento“. Dai microfoni de I Lunatici su Rai radio 2, Emilio Fede ha rimproverato il suo ex allievo Paolo Brosio perché, dice, “non deve esibirsi troppo, altrimenti rischia di perdere credibilità. Lui è collegato alla preghiera, non può andare di qua e di là a cazzeggiare. Io ho un cane senza ...