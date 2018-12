uominiedonnenews

: RT @Lega_B: ???? Tra pochi minuti inizierà l'ultima sfida di questo sabato di #SerieBKT: in campo @CosenzaOfficial e @bncalcio, a caccia di… - PisuDavi : RT @Lega_B: ???? Tra pochi minuti inizierà l'ultima sfida di questo sabato di #SerieBKT: in campo @CosenzaOfficial e @bncalcio, a caccia di… - Lega_B : ???? Tra pochi minuti inizierà l'ultima sfida di questo sabato di #SerieBKT: in campo @CosenzaOfficial e @bncalcio,… - UominiDonneNews : Ultimo 5: Caccia ai Narcos: Prima e Seconda puntata!: -

(Di sabato 15 dicembre 2018)5, tramapuntata: laai” è la nuova missione del capitanoRaoul Bova che si troverà a sgominare una banda di narcotrafficanti messicani. Alto rischio per lui, intrecci amorosi e scelte difficili metteranno spesso a rischio la sua incolumità!5, tramapuntata: il capitanoavrà un nuovo e pericoloso incarico, sgominare una minacciosa banda di narcotrafficanti di droga. Torna sugli schermi l’appassionante e fortunata serie “” diretta da Alexis Sweet e che vede come protagonista assoluto e indiscusso Raoul Bova. Siamo giunti alla 5° edizione a cinque anni di distanza dalla penultima “L’occhio di Falco” ed a ben venticinque anni dallaserie nel lontano 1998. Come noto l’attore Raoul Bova veste i panni del capitano Roberto Di Stefano, detto “”, il famoso capitano dei carabinieri noto per aver ...