Gigante Alta Badia 2018 | a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming Il programma

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Alta Badia. Domani esordio con lo slalom Gigante, che vedrà al via ben otto azzurri: Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Giulio Bosca, Simon Maurberger, Giovanni Borsotti e Roberto Nani. Prima manche alle ore 10.00, secondo atto alle ore 13.00. Di seguito il Programma completo dello slalom Gigante dell’Alta Badia con gli orari e la startlist. ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher, in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Sci alpino - domani il Gigante dell’Alta Badia : programma - orario e come vederlo in tv : Si è conclusa la due-giorni della Val Gardena dedicata alle discipline veloci ed è già tempo di trasferirsi in Alta Badia per altri due giorni di gare. Si inizia, come consuetudine, con il gigante sulla Gran Risa, una delle piste più belle, difficili e affascinanti di tutto il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista dolomitica tutti i big andranno a caccia della vittoria su uno dei tracciati più ambiti. come sempre Marcel ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : la mitica Gran Risa ai raggi X. Un pendio tra i più difficili al mondo : Siamo pronti per un lungo weekend sulle nevi italiane per quanto riguarda la Coppa del mondo di sci alpino 2018/19. Dopo le prove veloci di venerdì e sabato in Val Gardena, infatti, tocca al Gigante ed al parallelo della Val Badia. Il Circo Bianco sarà di scena sulla strepitosa Gran Risa una delle piste più belle e difficili del mondo, una tappa fissa del calendario sulla quale, come si sa, vincono solamente i campioni. La Gran Risa è una pista ...

Sci alpino - otto i convocati azzurri per il Gigante maschile in Alta Badia : c’è Manfred Moelgg : Gli otto gigantisti per la Gran Risa. Nove le vittorie azzurre nella storia, ultimo podio con Eisath nel 2016 Sono otto i convocati per il gigante maschile sulla Gran Risa in Alta Badia di domenica 16 dicembre (prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.15), terza prova stagionale di Coppa del mondo dopo quelle di Beaver Creek e Val d’Isère. Si tratta di Borsotti Giovanni, Bosca Giulio, De Aliprandini Luca, Hofer Alex, Maurberger ...

Sci alpino : Felix Neureuther rinuncia al Gigante e al Gigante parallelo in Alta Badia : Novità sul fronte tedesco dello sci alpino. Il teutonico Felix Neureuther ha deciso, dopo essersi consultato con il proprio staff tecnico, di non prendere parte al gigante e al gigante parallelo in programma in Alta Badia (Italia) domenica 16 e lunedì 17 dicembre. Il 34enne nativo di Pasing, argento iridato a Schladming nel 2013 in slalom e due volte bronzo iridato sempre in slalom a Beaver Creek nel 2015 e a St. Moritz nel 2017, dopo aver ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nel Gigante dell’Alta Badia. Tanti dolci ricordi con i successi di Pramotton - Tomba - Simoncellli e Blardone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta fare tappa in una delle piste più belle, dure, affascinanti e mozzafiato di tutto il calendario: la Gran Risa, per il consueto gigante dell’Alta Badia. Su questa splendida cornice, il Circo Bianco è apparso per la prima volta nella Coppa del Mondo 1986 con il successo del leggendario Ingemar Stenmark, davanti all’austriaco Hubert Strolz ed al nostro Roberto Erlacher. Nel 1987 erano in ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2019 : i convocati dell’Italia per la Gran Risa - spiccano Tonetti e Moelgg : Sale la febbre per il Gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino prevista per domenica 16 dicembre (ore 10.00 e 13.15). Si preannuncia Grande spettacolo sulla Gran Risa dove i migliori atleti del Circo Bianco si daranno battaglia per la vittoria di una delle Grandi classiche del calendario internazionale. Il terzo appuntamento stagionale tra le porte larghe vedrà alla partenza otto azzurri ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : il Gigante maschile di Soelden verrà recuperato a Saalbach-Hinterglemm - niente Alta Badia : Il gigante maschile cancellato ieri a Soelden a causa della fitta nevicata sarà recuperato giovedì 20 dicembre a Saalbach-Hinterglemm, altra località austriaca che dunque ha avuto la meglio sulla candidatura dell’Alta Badia che ieri sembrava essere l’indiziata principale per ospitare il recupero nella giornata di martedì 18 dicembre. Questo gigante di Coppa del Mondo diventerà dunque il quinto stagionale dopo quelli di Beaver Creek ...

Sci alpino - quando e dove verrà recuperato il Gigante di Soelden? Data e programma. Appuntamento in Alta Badia : Il gigante maschile di Soelden, classica apertura della Coppa del Mondo di sci alpino che è stato cancellato ieri a causa delle avverse condizioni meteo sul ghiacciaio austriaco, sarà con buona probabilità recupero in Alta Badia tra un paio di mesi. La decisione ufficiale verrà comunicata nella giornata odierna ma quasi sicuramente la prova si disputerà martedì 18 dicembre (orario da definire) sulla pista italiana che nei giorni precedenti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : si terrà in Alta Badia il 18 dicembre il Gigante maschile cancellato oggi a Soelden : L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma l’ANSA anticipa i tempi e dà per certi data e luogo del recupero dello slalom gigante maschile cancellato stamane in quel di Soelden a causa del maltempo. La gara austriaca sarà disputata con tutta probabilità in Italia già nel mese di dicembre. Le indiscrezioni danno per certa infatti la disputa della gara in Alta Badia, sulla Gran Risa, martedì 18 dicembre. La motivazione principale sta ...